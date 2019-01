GLOSA: Neskutečná česká volejbalová ostuda, o které se příliš nemluví

Tak nám skončila kvalifikace o evropský šampionát ve volejbale žen. Kromě toho, že se nám počet účastníků závěrečného turnaje zvýšil na 24, je tady ještě jiná novinka. Po dlouhé době bude ženská volejbalová reprezentace na mistrovství Evropy chybět. Pro ty, kdo volejbalové dění sledují, je tento výsledek obrovskou hanbou a podceněním, nesehranost a špatné tahy trenéra, to vše poslalo český volejbal do společnosti týmů jako jsou Gruzie, Island nebo třeba Albánie....

Jak je poslední dobou ve většině kolektivních sportů zvykem, evropský šampionát se uskuteční v roce 2019 ve více zemích. Turecko, Slovensko, Polsko a Maďarsko se ujmou pořadatelství a věrní čeští volejbaloví fanoušci se už těšili, že by cesty do Polska nebo na Slovensko rozhodně nemusely být nákladné.

Otázka zněla: Kam nás volejbalová generalita nalosuje?

A kvalifikace? Podzimní část se čtyřmi zápasy a lednová se zbývajícími dvěma. Kolik dohromady setů v celé cestě na šampionát ztratíme? 2 nebo 3? Už po prvních čtyřech utkáních mělo být naprosto jasno o našem postupu.

Fakta na úvod. Česká republika je v evropském žebříčku na 10. místě. Finky, s kterými se počítalo jako s druhými postupujícími, jsou 19. Estonským ženám patří 29. místo, až třeba za Gruzií a Švédky jsou dokonce 34. Za takovými "volejbalovými baštami" jako jsou například Norsko nebo Bosna. Samozřejmě v nadsázce....

Ano, například na fotbalové mapě žebříček příliš neznamená. U volejbalu, zvláště toho ženského, však opravdu ukazuje odraz reálné výkonnosti. Družstva se na šampionátech příliš neobměňují a vždy přibyde maximálně jeden až dva nové týmy, které mají současnou generaci o něco silnější než ty předchozí.

Jenže ouvej! První zápas kvalifikace, domácí prohra se Švédskem. Jako důkaz o naprosto rozdílné kvalitě mužstev vypovídal i předzápasový kurz sázkových kanceláří. Za vsazených sto korun byste vyhráli sto jedna, tedy jedna koruna - čistý zisk. Jenže nevyhráli! Český tým včetně hvězd Havelkové a Mlejnkové prohrál doma 2:3 a tak to všechno začalo...

Dost řečí, že se volejbalový svět vyrovnává a že nikdo už není trpaslík!

Poté přišla další prohra ve Finsku a už bylo jasné, že tým asi není v pořádku. Družstvo se potřebovalo nastartovat a dvakrát porazit Estonsko. Doma se konečně zadařilo, výhra 3:0 nás dostala znovu do hry. Potvrzení ale nepřišlo na hřišti soupeře - prohra 2:3 a už tehdy bylo jasné, že pro postup budeme potřebovat i pomoc soupeřů.

Ve zkratce, i přes dvě naše vítězství po Novém roce, nám soupeřky nepomohly, postup si rozdělily Fiinky s Estonkami a Češkám zbyly oči pro pláč. Upřímně. S hrou, jakou holky v kvalifikaci předvedly je možná lepší, že na "Evropu" nejedeme.

A co dál? Čeká nás olympijská kvalifikace. V konkurenci Německa, Číny a Turecka nemáme ani nejmenší naději získat byť jen jediný set, tedy pokud se něco nezmění a rychle!

Pomineme-li neúčasti některých hráček v druhém bloku kvalifikace - do spekulací proč a jak se nechci pouštět, tak je přesto výměna kouče nezbytná. Po takto zpackané kvalifikaci by měl trenér Pommer mladší najít dostatek sebereflexe, vzít zodpovědnost na sebe a rezignovat.

Na tom celém je snad nejhorší, že zrovna současná generace měla být velmi silnou. Vždyť v roce 2010 byly české juniorky například třetí na ME. Teď jim je 25,26 let a kde jsou? Něco to svědčí i o tom, že čeští volejbalisté nezvládají dobře přechod do dospělých a místo boje někde kolem pátého místa v Evropě jsme teď na úrovni gruzínského ženského volejbalu.

Snad se brzy něco změní....