Jamesovi při vítězném návratu chyběla asistence k triple doublu

"Momentálně jsem tak na osmdesáti procentech, ale stačilo to a cítil jsem se dostatečně jistý na to, abych zvládl celý zápas," řekl James. Ze hry byl od Vánoc kvůli zranění třísla a při návratu se rozehrával pomaleji; po prvním poločase měl na kontě za 16 minut hry pět bodů, pět doskoků a čtyři asistence. "Vždyť jsem nehrál od 25. prosince. Ve druhé čtvrtině jsem se do toho trochu dostal a pak i ve zbytku utkání. Ještě to chvíli potrvá, než se dostanu zpátky do rytmu," dodal.

Lakers v hale Staples Center měli po třetí čtvrtině čtrnáctibodový náskok, jenže v posledním dějství se domácí dostali na dostřel a 35 sekund před koncem vyrovnal trojkou Tobias Harris. V prodloužení zbylo více sil Lakers a v přímém souboji o osmé, poslední postupové místo do play off v Západní konferenci snížili náskok Clippers na jedinou výhru. Jamesovi sekundoval s 19 body Brandon Ingram, Rajon Rondo zaznamenal 14 bodů, 13 doskoků a 7 asistencí. Clippers se mohli spolehnout zejména na náhradníka Lou Williamse, autora 24 bodů.

Šampioni z Golden State doma podlehli Philadelphii 104:113 a po jedenácti zápasech našli přemožitele. Mistrovskému týmu nebylo nic platných 41 bodů Stephena Curryho, který trefil deset tříbodových střel. Sixers dovedl k výhře kamerunský povit Joel Embiid, autor 26 bodů a 20 doskoků, na 26 bodů se dostal i Ben Simmons.

Milwaukee v souboji dvou nejlepších celků Východní konference zvítězilo v hale Toronta 105:92 a potvrdilo pozici lídra soutěže. Všichni členové základní sestavy Bucks a ještě dva náhradníci nastříleli dvouciferný počet bodů, lídrem byl řecký křídelní hráč Janis Adetokunbo s 19 body a 9 doskoky. První domácí porážku kanadského celku po deseti výhrách neodvrátil 28 body Pascal Siakam.

"Pro nás je to velká věc, ale musíme zůstat pokorní, dál tvrdě pracovat a naši hru posouvat dopředu. Víme, že nás tady letos dost možná ještě několik zápasů čeká," řekl Adetokunbo s myšlenkami na souboje v play off. "Byla tady opravdu skvělá atmosféra, takže to byl pro nás dobrý test," dodal pivot Brook Lopez.