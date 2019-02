Satoranského parťák bude hráč, který ho vážně zranil. Washington vyměnil Portera s Morrisem

Těsně před koncem přestupů v NBA se vedení basketbalistů Washingtonu rozhodlo sáhnout do kádru a vyměnit dvě výrazné postavy týmu. Zkušený pivot Markieff Morris se stěhuje do New Orleans výměnou za křídelního hráče Wesleyho Johnsona a právo ve 2. kole draftu 2023. Odešel také Otto Porter do Chicaga, které za něj poslalo Wizards Jabariho Parkera a Bobbyho Portise.