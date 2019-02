Vedení Fenerbahce chce podepsat s Veselým novou smlouvu

"Už jsme začali pracovat na příští sezoně. Podepíšeme nový tříletý kontrakt s Janem Veselým," řekl Özsoy turecké televizi NVT Sport. "Máme stále smlouvu na rok s trenérem Obradovičem a nejsou pravdivé spekulace, že po sezoně končí," dodal.

Osmadvacetiletý Veselý už hraje za Fenerbahce pátou sezonu po návratu do Evropy z NBA. Ve všech čtyřech předchozích ročnících postoupil s týmem do Final Four Evropské ligy a v roce 2017 ji i vyhrál.

V tomto ročníku útočí na cenu pro nejužitečnějšího hráče soutěže, přestože momentálně nehraje kvůli zranění. Průměry má 14,4 bodu, 5,6 doskoku a 2,6 asistence na zápas.