Volejbalisté Českých Budějovic ovládli po osmi letech Český pohár

"Myslím, že rozhodl náš servis a plnili jsme výborně taktické pokyny a naprosto koncentrovaně hráli v obraně," řekl trenér vítězů René Dvořák České televizi. "Je to závazek do play off a rádi bychom pokračovali v trendu téhle dobré hry."

V semifinále vydřel Jihostroj postup v pěti setech přes Liberec a ve finále soustředěným výkonem zničil Kladno. Šestnácti body se na výhře podílel univerzál Filip Křesťan, který byl vyhlášen nejlepším hráčem utkání.

Předloni Křesťan vyhrál pohár s Kladnem a nyní se radoval v dresu Budějovic. "Možná to není intenzivní jako předloni, ale každá medaile se počítá. Málokdo má doma dvě pohárové výhry," řekl jednatřicetiletý hráč.

Adam Zajíček z Kladna se raduje z bodu.

Michal Kamaryt, ČTK

V první setu odskočili volejbalisté Českých Budějovic při podání blokaře Macha do vedení 17:13 a náskok navýšili na konečných pět bodů. "Zaostávali jsme v útoku, moc jsme se neprosazovali. Musíme být odvážnější," řekl kladenský kapitán Tomáš Hýský.

I ve druhé sadě se skóre přelévalo na obě strany a Budějovice zvládly lépe koncovku, v které prohrávaly 16:18, ale otočily na 23:19. "Trpělivě čekáme na jejich chyby a to se nám daří," řekl Křesťan po zisku druhého setu. Ve třetím Budějovice dominovaly od stavu 12:12 a získaly první pohárový triumf od roku 2011.

"Byli jsme prostě horší. V prvních dvou setech jsem se zarazili v jednom postavení a třetí už byl v moci Jihostroje," řekl trenér Kladna Milan Fortuník.