Wizards opět prohráli, ale Satoranský vytvořil český rekord

Indiana měla i kvůli Satoranského obraně hned 23 ztrát, o devět více, než je její průměr. Přesto si celý zápas udržovala vedení až o 17 bodů. V poslední čtvrtině sice Washington snížil až na tři body, ale Indiana zvládla koncovku a dovedla zápas k osmé výhře z posledních devíti zápasů.

Rozhodující bylo, že 14 vteřin před koncem neproměnil Thomas Bryant trojku na vyrovnání. Předchozí tři přitom zvládl a s 23 body byl druhým nejlepším střelcem týmu za Bradleym Bealem, který dal 35 bodů. Satoranský se blýskl hlavně ve třetí čtvrtině, kdy trefil svou druhou trojku v utkání, vzápětí získal míč a efektně zasmečoval.

Rockets porazili Golden State

Houston se po třech prohrách z posledních čtyř zápasů oklepal a zvítězil na hřišti obhájce titulu Golden State Warriors 118:112. A Rockets to zvládli i bez nejlepšího střelce soutěže Jamese Hardena, který tentokráte o zápasu kvůli chřipce nezasáhl.

Houston favorita zaskočil a vedl ve druhé čtvrtině už o dvacet bodů. Pak se sice domácí vzpamatovali a ve třetí čtvrtině krátce vedli, ale v poslední čtvrtině hosté opět odskočili až na 15 bodů a tentokráte další nápor Warriors ustáli i díky 25 bodům Erica Gordona a 23 bodům a 17 asistencím Chrise Paula. V dresu poražených dal 29 bodů Kevin Durant a 25 bodů Stephen Curry.¨

"V únoru, stejně jako v listopadu a prosinci, tady lze vyhrát. Ale něco jiného to bude v play off, kdy je budeme muset porazit ve čtyřech ze sedmi zápasů. Je samozřejmě hezké porazit Golden State, ale za dva dny už na to zapomeneme," řekl Paul.

Warriors v utkání navíc ztratili jednu z opor Draymonda Greena, který si ošklivě poranil kotník. "V šatně už měl dobrou náladu, tak by to nemělo být nic vážného," prohlásil Curry. "Budeme ho mít na play off. To je jediné, na čem záleží," dodal Durant.

Padala maxima

Střelcem večera byl Zach Lavine, který osobním rekordem 42 bodů dovedl Chicago k překvapivé výhře 126:116 nad Bostonem. Navíc ho podpořil finský pivot Lauri Markkanen rovněž svým maximem 35 bodů a 15 doskoků. V prosinci přitom Boston vyhrál v Chicagu o 56 bodů. Tentokrát mu nestačilo ani 37 bodů a 10 asistencí Kyrieho Irvinga.

Těžkou prohru v boji o play off utržili Los Angeles Lakers, kteří prohráli v New Orleans 115:128. Nepomohlo jim ani 27 bodů a 12 asistencí LeBrona Jamese a 29 bodů Brandona Ingrama. Pelikánům, kterým navíc chyběla hlavní hvězda Anthony Davis, o jehož přestupu k Lakers se nedávno spekulovalo, totiž dobře zahrála lavička. Dařilo se zejména Cheickovi Diallovi, který za 18 minut stihl 18 bodů a 10 doskoků. Podpořil tak Jrue Holidaye a Juliuse Randlea, kteří se podělili o 51 bodů.

Oklahoma doplatila na únavu z dvakrát prodlužovaného utkání s Utahem a prohrála se Sacramentem 116:119. Russell Westbrook sice nastřílel 41 bodů, ale tentokrát mu chyběla podpora Paula George, který trefil jen 4 z 19 střel. Sacramento táhl 34 body Buddy Hield. Brooklyn zdolal Charlotte 117:115 zásluhou D'Angela Russella, který 40 body vyrovnal své maximum. Postaral se i o vítěznou trojku 40 vteřin před koncem.