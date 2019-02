Hráči NBA se vyzula bota. Soupeř ji zahodil do hlediště

Probíhala druhá polovina utkání, když Cousins zahodil soupeřovu botu. Vysloužil si za to technický faul. To byla ovšem jediná kaňka na jeho pondělním výkonu, ve kterém si připsal 24 bodů a 11 doskoků.

Basketbalista vypadal překvapeně, když rozhodčí přerušil hru a jeho hod, nikoliv míčem, ale teniskou, ohodnotil technickým faulem.

„Příště tu botu nechám ležet. Šlápnu na ni, zlomím si kotník a přetrhnu si achilovku. To je asi to, co rozhodčí chtějí," rozohnil se osmadvacetiletý forward během pozápasového rozhovoru. A jeho obavy se zdají být oprávněné.

Majitel zlata z letních olympijských her z roku 2016 se pomalu vrací do plného zápasového vytížení poté, co téměř rok nehrál kvůli zranění Achillovy šlachy. Jeho kouč o něm po utkání řekl, že to byl zatím jeho nejlepší výkon za Warriors, kam Cousins loni přestoupil. Pondělních 24 bodů bylo také jeho maximem v aktuální sezoně.

Basketbalisté Golden State Warriors vedou tabulku Západní konference. Z posledních deseti zápasů jich sedm vyhráli. V dalším kole je čeká souboj s Miami Heat.