Satoranského vydařený večer sledoval i Babiš. Basketbalista však setkání s premiérem odmítl

K výhře nad Dallasem přispěl 14 body, osmi doskoky a 11 asistencemi. Český reprezentant málem dosáhl na triple double a jeho podařené představení na palubovce Capital One Areny sledoval i premiér na zahraniční cestě.

Z facebookového postu, který zveřejnil portál proBasket.cz, vyplývá, že Babiš měl zájem se s jediným českým zástupcem v NBA setkat. "Osobní setkání jsem odmítl, na zápas však může dojít kdokoliv," reagoval Satoranský na apel jednoho z fanoušků k tomu, aby se s předsedou vlády nescházel.

Odpověď Tomáše Satoranského na dotaz jednoho z fanoušků na setkání s Andrejem Babišem.

Facebook

Český hráč byl proti Mavericks tahounem týmu. Washingtonským by se jeho forma v následujících střetnutích hodila. Wizards zbývá do konce základní části odehrát 18 utkání. Jedenáctý tým Západní konference ještě rozhodně nevzdává boj o nadcházející play off. Na osmé Miami mu aktuálně chybí tři výhry.