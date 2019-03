Čeští basketbalisté chtějí při sobotním losu MS z prvního koše domácí Čínu. Lákavá je prý i šílenost

Národní tým basketbalistů se objeví po 37 letech na mistrovství světa a už v sobotu v poledne se Česko dozví, které tři celky potká v základní skupině šampionátu, jež se odehraje od 31. srpna do 9. září v Číně. Při losu, který se uskuteční v čínském Šen-čenu, bude osudí bude celkem 32 zemí, ale nasazení do košů a stanovení losovací procedury českému celku okruh potenciálních soupeřů přeci jen o něco zpřesnil.

Týmy byly do jednotlivých košů nasazeny podle světového rankingu, ve kterém je Česká republika na 24. místě. To jí poslalo do koše číslo 5 spolu s Německem, Polskem a Íránem a je tedy jasné, že na nikoho z této trojice nemůže v základní skupině narazit.

Z důvodu vyrovnanosti nejen základních skupin, ale i následné fáze FIBA rozhodla, z jakých košů mohou být týmy nalosovány do jakých skupin. Týmy z koše 5 budou losovány do skupin A, C, E a G společně s týmy z košů číslo 1, 4 a 8. Je tedy zřejmé, že čeští basketbalisté mohou narazit na: Čínu, USA, Španělsko nebo Francii z koše 1. Přičemž je jasné, že Čína bude hrát ve skupině A v Pekingu a USA ve skupině E v Šanghaji.

V koši 4 hrozí Česku soupeři - Portoriko, Turecko, Dominikánská republika nebo Venezuela. Zmíněné tři týmy z amerického kontinentu nemohou být vylosovány do skupiny E s USA.

Z koše 8 pak mohou Češi dostat někoho z kvarteta - Japonsko, Jordánsko, Tunisko, Pobřeží slonoviny. Japonsko a Jordánsko nemohou být vylosovány do skupiny s Čínou nebo Íránem.

Pro český koš 5 platí pouze omezení, že Írán nemůže být vylosovaný do skupiny s Čínou.

Hrát se bude o dvě postupová místa a tak je jasné, že z prvního koše by si reprezentanti nejvíc přáli právě Čínu, která by na rozdíl od dalších nasazených favoritů mohla být hratelným soupeřem a navíc takový zápas slibuje i skvělou kulisu před domácími fanoušky. Z dalších možností se jeví nejpřijatelněji Dominikánská republika a Pobřeží slonoviny. Naopak nejhorší varianta soupeřů pro základní část turnaje asi vychází USA, Turecko, Japonsko.

„Nejvíc bych si přál domácí, což by v sobě spojilo atraktivitu s možností je porazit. Já už hrál proti Číně na její půdě na univerziádě a atmosféra byla skvělá, že mi to hodně utkvělo v paměti a chtěl bych si to zopakovat. Nechci Turecko, lákají mě spíš exotičtější basketbalové styly, třeba někoho z Latinské Ameriky" říká jeden z klíčových reprezentantů Vojtěch Hruban

„Asi pro všechny by bylo super, kdybychom dostali Američany, ale na druhou stranu by to byla zřejmě nepřekonatelná překážka. Tak se spíše nechám překvapit. Určitě bychom chtěli postoupit, takže bych si přál alespoň dva hratelné soupeře, i když je těžké takové hledat," míní reprezentační pivot Martin Peterka.

Nymburskému spoluhráči přizvukuje i Tomáš Vyoral. „Chtěl bych si vyzkoušet zápas proti americkým hvězdám z NBA, i když by z toho byl pro nás asi krutý výsledek. Jsou tam i africké týmy, které budou jistě skvěle atleticky disponované," řekl rozehrávač národního týmu.

USA, které ovládly i poslední dva šampionáty, jsou zvláštním lákadlem. „Vím, že to zní šíleně, že bychom chtěli soupeře, se kterým to na postup nebude úplně to pravé ořechové. Ale byl by to pro kluky životní zážitek a každý chce vyzvat na souboj hvězdy hvězd," řekl reprezentační manažer Michal Šob a přiznal, že si na soustředění s reprezentanty i pouštěli dokumenty z olympiády v Barceloně, kde soupeři u postranní čáry chodili s foťáky a místo toho, aby se věnovali hře, tak si fotili americký Dream team.

Z osmi základních skupin postupují vždy první dva celky do další skupinové fáze, z níž pak vzejdou čtvrtfinalisté, kteří už budou hrát vyřazovacím způsobem. Bojovat se bude i o další umístění na deváté až dvaatřicáté příčce a konečné pořadí bude důležité i směrem k možnosti postupu na olympijské hry v roce 2020. Celky na 3. a 4. místě budou hrát skupinu o umístění na 17. – 32. místě.