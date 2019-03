Nymburk v duelu prvního s druhým týmem NBL vyhrál ve Svitavách

Nymburk v závěru první čtvrtiny po patnáctibodové šňůře převzal vedení, domácí ještě v úvodu druhého poločasu snížili na rozdíl bodu, ale pak už mistrovský tým definitivně odskočil. "Bránili jsme lépe než v Opavě. Ale Svitavy ukázaly svou kvalitu a poločas dopadl tak, jak dopadl. V šatně jsme si řekli, že když budeme pokračovat v této obraně, tak se nebudeme muset o výhru bát. Pak jsme dali i pár lehkých košů," řekl s 16 body nejlepší střelec zápasu Jaromír Bohačík.

Opavané po poločase zápasu s Pardubicemi směřovali k další domácí porážce, jelikož nabrali až šestnáctibodové manko. Ale třetí čtvrtinu vyhráli 33:6 a na čtvrtý pokus v sezoně Východočechy poprvé porazili 87:77.

"Nezačali jsme vůbec dobře, bylo to z naší strany ospalé, řekl bych na vrácení vstupného divákům. V poločasové pauze jsme si řekli, že to ještě nevzdáme a pokusíme se vývoj otočit. Třetí čtvrtina se nám povedla jak v útoku tak v obraně a dostali jsme se do náskoku," řekl domácí kouč Petr Czudek. Domácím lídrem byl Václav Bujnoch s 18 body a 11 doskoky.

Sedmá Opava se na jednu výhru přiblížila k Ústí nad Labem, které podlehlo Olomoucku 74:94 a utrpělo šestou porážku za sebou. Severočechy nejvíc deptal Javonte Douglas, autor 27 bodů a 16 doskoků. Před Ústí se posunul krajský rival Děčín, který sice s posledním Brnem ani jednou neprohrával, ale na vítězství 62:60 se nadřel.

Ve skupině A2 si postupové pozice do play off upevnily Kolín i USK Praha. Středočeši zvítězili v Ostravě 88:83 zejména zásluhou 28 bodů Alexandra Thompsona a 18 bodů a 13 asistencí Adama Číže. Domácího Petra Bohačíka dělila jediná asistence od zisku triple doublu, zaznamenal ještě 13 bodů a 11 doskoků. Pražané po obratu ve druhém poločase zvítězili v Hradci Králové 94:86, Raheem Appleby se blýskl 28 body a 11 asistencemi.