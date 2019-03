Wizards v NBA opět prohráli, Satoranský dal 12 bodů

Basketbalisté Washingtonu prohráli v NBA počtvrté za sebou a jejich šance na play off už jsou spíše jen teoretické. Wizards v sobotu nestačili v koncovce na Miami, které drží ve Východní konferenci poslední postupové místo, a po porážce 108:113 za soupeřem z Floridy zaostávají v tabulce o šest výher. Tomáš Satoranský nastřílel 12 bodů a přidal po osmi doskocích a asistencích. V závěru mohl nejvytíženější domácí hráč vyrovnat, ale 26 sekund před koncem neproměnil volnou trojku.

"Bojovali jsme," řekl v rozhovoru se zámořskými novináři Satoranský. "Miami hraje vždycky dost tvrdě a my se jim v tom snažili jak v obraně, tak i v útoku vyrovnat. Jenže jsme jim dovolili doskočit moc balonů, na druhou stranu nás zase držely ve hře naše útočné doskoky. Byl to zvláštní zápas, oba týmy často zkoušely hrát zónu. Myslím, že jsme si dobře přihrávali, ale střelba nám moc nešla," líčil český reprezentant.

Střeleckým lídrem jeho týmu tentokrát nebyl Bradley Beal (16), ale náhradník Jeff Green s 25 body. Miami táhl za pojištěním osmé příčky veterán Dwyane Wade, který hráčům soupeře často svými pohyby a fintami motal hlavu. Za 28 minut hry si připsal 20 bodů, devět doskoků a pět asistencí.

"Porazili nás na všech frontách," litoval Beal. "Byli lepší bez míče, při střelbě z dálky, na útočném doskoku. Na cokoliv si vzpomenete, oni nás v tom přehráli. My sice začali dobře a diktovali tempo utkání, ale moc dlouho nám to nevydrželo. Už ke konci první půle oni byli ten lepší tým, zlepšili obranu a my se v útoku těžko prosazovali."

Slovinský nováček Luka Dončič zaznamenal triple double a dovedl Dallas k vítězství na palubovce šampionů posledních dvou let Golden State 126:91. Warriors bez Stephena Curryho ani jednou nevedli a dokonce prohrávali až o 43 bodů. Dončič se blýskl 23 body, 11 doskoky a 10 asistencemi, veterán Dirk Nowitzki dal 21 bodů, na druhé straně nastřílel Kevin Durant 25 bodů.

Atlanta zdolala Philadelphii 129:127, poté co nováček Trae Young desetinu sekundy před koncem trefil vítěznou střelu přes Jimmyho Butlera. Young zaznamenal 32 bodů a 11 asistencí. Kemba Walker z Charlotte se zasloužil 36 body, 11 doskoky a devíti asistencemi a o vítězství 124:117 nad Bostonem. Hornets zaostávají za Miami nadále o tři vítězství.