Házenkářky na závěr turnaje v Chorvatsku porazily Rakousko

Bašný proti Rakušankám nenasadil některé opory. Soupeř v úvodu vedl a ve 12. minutě odskočil na 8:5. Pak ale přišla pětigólová šňůra českého týmu a o chvíli později po čtyřech brankách po sobě otočily reprezentantky stav už na 14:9. Do šaten si v pauze odnesly náskok 16:12.

Ve většině druhé půle Češky dominovaly a po čtyřgólové sérii mezi 51. a 54. minutou se dostaly do vedení 27:19, které Rakušanky následně díky pěti brankám po sobě snížily. Sedmi přesnými trefami, dvěma ze sedmičky, přispěla k výhře národního celku Michaela Hrbková, pět gólů dala Kamila Kordovská.

"Myslím si, že to byl náš nejlepší výkon na turnaji. Naše hra se v průběhu těch tří zápasů zlepšovala až k tomuto výkonu. Podobně jako včera jsme celý zápas kontrolovali hru, ve druhé půli jsme si poradili s jejich hrou sedm na šest," uvedl v tiskové zprávě Bašný.

"V útoku byla naše hra pestřejší, zajímavější. Spolupráce na útočných kombinacích, které jsme si na tomto kempu připravovali, dnes vypadala mnohem lépe než v prvním zápase. Přestože jsme se museli obejít bez důležitých hráček - Jeřábková, Knedlíková, Malá, tým podal kvalitní výkon," dodal Bašný.

Turnaj Croatia Cup byl pro národní tým první akcí kalendářního roku a zároveň generálkou na červnové play off kvalifikace mistrovství světa proti Černé Hoře. Český celek na turnaji postrádal hlavní oporu a kapitánku Ivetu Luzumovou či pivotku Alenu Šetelíkovou.

"Náš výkon gradoval, vzrůstala jistota jak v obraně, tak v útočné hře. Jsem spokojený, že jsme si mohli vyzkoušet jiný styl útočné hry a zjistit si, jestli obrana a útok s Hanou Kvášovou a Markétou Hurychovou budou fungovat a bude možné to použít do další hry," uvedl Bašný.

"Dobrý výkon podaly všechny tři brankářky. Mrzí mě, že nemohla kvůli nemoci hrát Jana Knedlíková, naše hra mohla být pestřejší. Mrzí mě i to, že Veronika Malá odehrála jen jedno utkání. V zápase se Slovinkami na postu střední spojky předvedla zajímavý výkon, hra se zrychlila a zpestřila. Před play off ale na to budeme mít ještě čas a budeme na tom moci více pracovat," dodal Bašný.