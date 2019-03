Oslabený Frýdek-Místek neměl v Karviné šanci. Hrajeme to s dorostenci, krčil rameny zkušený Petrovský

Namotivovaná Karviná a oslabený Frýdek-Místek. To byly hlavní atributy úvodních dvou utkání čtvrtfinále házenkářské extraligy. Obhájce mistrovské trofeje z Karviné dokonale využil domácí prostředí, na své palubovce vyhrál oba víkendové zápasy (30:21 a 34:23) a je na nejlepší cestě do semifinále.

„Bylo hodně znát, že jsou oslabeni a bylo to spíše o tom, abychom si v hlavách udrželi koncentraci a nasazení. Viděli jsme, že proti nám stojí mladí kluci, dorostenci, mladí kluci. Měli jsme to tím trochu ulehčené, ale nesmíme nic podcenit, protože soupeř nám doma nedá nic zadarmo. Musíme dál bojovat a ve Frýdku-Místku podal lepší výkon než v neděli," připustil trenér Karviné Marek Michalisko.

Svému týmu tolik věřil, že ještě ani nenasadil nejzkušenějšího hráče Michal Brůnu, který v prvním utkání kvůli disciplinárnímu trestu za modrou kartu hrát nesměl. Ve druhém už ale ano. „Jeho čas přijde, nebylo potřeba, aby do toho zasáhl. Jsou tu kluci, kteří potřebují hrát, například Roman Čosik, jenž se musí po zranění rozehrát. Proto bylo zbytečné, aby se v zápase, který byl jasný, jednačtyřicetiletý chlap honil," vysvětloval karvinský lodivod.

To kouč Frýdku-Místku Jiří Kekrt má ve čtvrtfinále zcela opačné starosti. Kvůli prohlubující se marodce snad ani nevěřil, že by v Karviné jeho tým dokázal vyhrát. V prvním zápase play off navíc přišel o Matěje Mazura, druhé nedohrál kvůli poraněnému ramenu Martin Kocich. „Zasloužené vítězství domácích, rozdíl výkonů a zkušeností na obou stranách byl patrný, my jsme věděli už před prvním utkáním do čeho a s čím do toho jdeme, takže pro nás by bylo něco ohromného tady uspět," přiznal Kekrt.

Hlavní postavou Frýdku-Místku tak byl zkušený Vojtěch Petrovský. „Odedřel to, ale už jsme neměli nikoho, kdo by pomohl, museli jsme hrát se třemi pivoty," krčil rameny Kekrt. „Máme tolik zraněných, že jsme nebyli schopni konkurovat. Dohrávali jsme s křídly na spojkách a s dorostenci. Bylo to těžké," upozornil Petrovský.

Třetí utkání čtvrtfinále, v němž už může Karviná slavit postup mezi čtyři nejlepší týmy extraligy, je na programu v sobotu 30. března od 17 hodin ve Frýdku-Místku. „Pokusíme se ve třetím zápase už sérii ukončit, abychom ušetřili síly na semifinále," nastínil plán trenér Karviné Michalisko. „Snad se dá dohromady alespoň Sebastian Strack. Ale proti Karviné by to bylo těžké, i kdybychom byli kompletní. Mají teď výborný mančaft," řekl 33letý Petrovský.