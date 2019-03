Basketbalisté druhých Svitav i třetího Olomoucka v lize prohráli. Nymburk nezaváhal

Nymburk nastoupil proti Olomoucku v rámci propagace basketbalu v Kutné Hoře a od druhé čtvrtiny soupeře přehrával. Tři nejlepší nymburští střelci Alex Davis (19), Martin Peterka a Pavel Pumprla (oba 14) začali jen mezi náhradníky.

Trenér Olomoucka Predrag Benaček označil nymburské vítězství za zasloužené. "My zlobili jen první čtvrtinu. Bohužel jsme kvůli nemoci přišli o Douglase a Mikuliče, navíc se v průběhu první půle zranil Palyza. Ale i naši mladí kluci ukázali, že umí hrát basketbal, a z toho mám radost, že bojovali až do konce," řekl.

Kříž: Musíme zlepšit obranu

Autor 11 nymburských bodů Martin Kříž uznal, že Olomoucko i v oslabené sestavě podalo kvalitní výkon. "My musíme zlepšit obranu, protože by se nám to v jiných zápasech mohlo vymstít," prohlásil po 41. vítězství za sebou.

Pardubice se přiblížily k třetímu Olomoucku na rozdíl jediné výhry, polepšil si i Děčín po vítězství 78:70 nad Opavou. Neúspěšnou sérii uťalo Ústí nad Labem, které zvítězilo nad Brnem 86:73. Ladislav Pecka k tomu přispěl 26 body a spolu s Michalem Šotnarem se postarali o více než polovinu bodů severočeského celku.

Basketbalová Kooperativa liga mužů - 10. kolo nadstavby, skupina A1: Děčín - Opava 78:70 (21:17, 34:41, 59:53) Nejvíce bodů: Autrey a Pomikálek po 17, Šiška 12 - Gniadek 16, Kouřil 12, Bujnoch 11, Zbránek 10. Pardubice - Svitavy 97:77 (24:24, 53:41, 76:63) Nejvíce bodů: Švrdlík 23, Singletary 18, Půlpán 17, Potoček 16, Škranc 15 - Aiken 21, Svoboda 17, Marko 15. Ústí nad Labem - Brno 86:73 (22:25, 47:40, 68:53) Nejvíce bodů: Pecka 26, Šotnar 22, Wisseh 11 - Stegbauer 16, Farský a Geiger po 14, Roby 10. Nymburk - Olomoucko 105:83 (19:19, 53:40, 83:65) Nejvíce bodů: Davis 19, Peterka a Pumprla po 14, Bohačík 13, Kříž 11, Hruban 10 - Váňa 22, Norwa a Sehnal po 14, Dunans 10.