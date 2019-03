Beachvolejbalové hvězdy se za dva měsíce vrátí do Ostravy

„Pořadí turnajů se neurčuje, ale mohu prozradit, že v top trojce byl ještě turnaj kategorie Major ve Vídni a finále v Hamburku," prozradil předseda českého volejbalového svazu Marek Pakosta

Zatímco minulý rok se hrálo ve druhé polovině června, letos se turnaj uskuteční dříve. Čtyřhvězdičkový turnaj Světové série FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open se v moravskoslezské metropoli uskuteční už za dva měsíce.

Marek Pakosta, předseda volejbalového svazu.

archiv

„V tomto období ho budeme držet i v roce 2020, čímž se nám hned dvakrát podaří zařadit do olympijského kvalifikačního období pro hry v Tokiu 2020. Maximálně tím využijeme potenciál ostravského podniku pro naše hráčky a hráče, kteří budou mít možnost získat v domácím prostředí důležité body do olympijské kvalifikace," přiblížil Pakosta.

V Dolní oblasti Vítkovic znovu vyroste šest pískových kurtů na volejbal. Novinkou bude kapacitně větší centrální kurt na kterém loni v báječné atmosféře slavily výhru české beachvolejbalisty Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou. Skvělého úspěchu v podobě semifinále dosáhla v Ostravě také mužská dvojice Ondřej Perušič a David Schweiner. „Úspěch v Ostravě je vykopl mezi nejlepší patnáctku na světě. Pokud by české páry dokázaly dosáhnout podobných výsledků, byla by to paráda," uvedl Pakosta.

Takto emotivně slavili Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner stříbro na turnaji v tureckém Mersinu.

Fivb.org

Úspěch turnaje v Ostravě přilákal nového hlavního sponzora i zájem televizních stanic. „Jsem rád, že se spojení Světové série FIVB a ostravských Dolních Vítkovic osvědčilo. V letošním roce půjde o jednu z nejvýznamnějších tuzemských sportovních akcí i díky živému pokrytí celého turnaje Českou televizí," doplnil Marek Tesař z pořádající agentury Raul.

Turnaj J&T Banka Ostrava Beach Open odstartuje ve středu 29. května kvalifikačními utkáními, ve čtvrtek ráno následuje hlavní soutěž s 32 mužskými a 32 ženskými dvojicemi, která vyvrcholí finálovými souboji v neděli 2. června.

Ve dnech 29. až 31. května bude vstup do areálu pro všechny zdarma. Na sobotní a nedělní zápasy vyřazovací části turnaje jsou k dispozici vstupenky prostřednictvím sítě Ticketportal. Na oba víkendové dny je možné zakoupit zvýhodněnou permanentku.