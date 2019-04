Už to má za pár. Basketbalistka Burgrová bude brzy maminkou

Loni v květnu ukončila basketbalová vicemistryně světa Ilona Burgrová hráčskou kariéru. A myslela na založení rodiny. Po svém posledním zápase v dresu KP Brno tehdy řekla, že to ale asi nepůjde tak rychle, jak by si přála. Mýlila se. Uplynulo deset měsíců a ona má těsně před porodem. „Hodně mě to překvapilo, nečekali jsme, že se to podaří takhle rychle. Děkuji Bohu i svému tělu, že se mnou takhle krásně spolupracovalo,“ raduje se pětatřicetiletá nastávající maminka. Narodí se jí chlapeček nebo holčička? Dozvíte se v našem videu