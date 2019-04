Washington prohrál v New Yorku, Brooklyn je v play off NBA

Basketbalisté Washingtonu své poslední venkovní utkání v této sezoně NBA prohráli. V hale Madison Square Garden podlehli New York Knicks 110:113, i když měli ještě na začátku poslední čtvrtiny dvouciferný náskok. Nakonec se však radoval teprve z šestnácté výhry v ročníku poslední tým Východní konference.

Tomáš Satoranský byl po Troyi Brownovi druhým nejvytíženějším hráčem ve washingtonském dresu. Za takřka 32 minut na palubovce zaznamenal sedm bodů, pět doskoků a sedm asistencí. Opět se mu nedařilo střelecky, protože minul všechny tři trojky a proměnil z pole jen tři z osmi pokusů. Z čáry trestného hodu se nemýlil, ale dostal se na ni jen jednou.

Knicks zařídil v koncovce vítězství Satoranského bývalý spoluhráč z Barcelony Mario Hezonja, který dal trojku a dva trestné hody. S 30 body byl španělský reprezentant nejlepším střelcem utkání.

Washingtonský kouč Scott Brooks dal v závěru více prostoru mladým hráčům. "Pro naše mladé to je skvělá škola," řekl Bradley Beal, který v utkání nastřílel za 24 minut 13 bodů. "Troy (Brown) dal pár těžkých košů. Od chvíle, kdy máme jasno, jak sezona dopadne, je to takové divné a rozhodně jiné, než když jsme šanci na play off ještě měli. Ale je důležité, aby nějaké ty starty a minuty dostali mladí a náhradníci." Wizards se rozloučí se sezonou domácím zápasem proti Bostonu.

Účast v play off má jistou Brooklyn, i když v neděli nehrál, protože Miami podlehlo v Torontu 109:117 po prodloužení. Heat se sice propadli na desátou příčku, ale zůstali ještě ve hře. Na vyřazovací boje se může poprvé od roku 2012 těšit Orlando, které v Bostonu zvítězilo 116:108.

Naději na poslední volné místo v play off udrželo Charlotte, které zvládlo přímý souboj s osmým Detroitem a na jeho palubovce vyhrálo 104:91. Hlavní zásluhu na tom měl Kemba Walker, který zaznamenal 31 bodů.