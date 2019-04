Českobudějovičtí volejbalisté si zahrají o desátý ligový titul

Druhou semifinálovou sérii může již dnes večer uzavřít českobudějovický Jihostroj, pokud i potřetí zdolá Ostravu. Zápas v hale vítěze dlouhodobé části a také majitele Českého poháru začal v 18:00.

Liberecký celek před svými fanoušky dostal od začátku Kladno pod tlak, ale po změně stran měli navrch hostující Orli a vedli ještě 24:22. K obratu Dukly velkou měrou přispěli střídající univerzál Indra a nahrávač Srb. Jednadvacetiletý Patrik Indra byl vyhlášen hráčem zápasu, nasbíral 13 bodů.

Jihostroj skončil v minulé sezoně bez medaile, ale v tomto ročníku vyhrál domácí pohár, základní část extraligy a v play off zatím nezaváhal. Ostravští hráči dnes na jihu Čech bojovali, více než jeden set jim však domácí favorit nepovolil. Svěřenci Reného Dvořáka výborně podávali i bránili, jen blokem získali 19 bodů.

"Ostravští to sem nepřijeli odevzdat, bylo to hrozně těžké utkání. Vítězství 3:0 v sérii vypadá hladce, ale není to tak, musím složit Ostravě poklonu, hrála velmi dobře. Nás musím pochválit za to, že jsme vždycky dokázali přidat na důrazu a postup do finále si určitě zasloužíme," řekl blokař Jihostroje Radek Mach.

Liberec porazil doma Kladno 3:0 a má k postupu do boje o zlato blíže. Hosté měli ve druhém setu dva setboly, ale liberecký tým průběh zvrátil a v sérii se ujal opět vedení.

Domácí dostali od začátku Kladno pod tlak, ale po změně stran měli navrch hostující Orli a vedli ještě 24:22. K obratu Dukly velkou měrou přispěli střídající univerzál Indra a nahrávač Srb. Jednadvacetiletý Patrik Indra byl vyhlášen hráčem zápasu, nasbíral 13 bodů.

"Opět se potvrdilo, jak je důležité mít silnou střídačku. Jirka Srb s Patrikem Indrou druhý set a potažmo celý zápas dotáhli do konce," pochvaloval si kouč Dukly Michal Nekola v rozhovoru pro Českou televizi.

Pokud Kladno v pátek doma neuspěje, ztratí šanci obhájit stříbro a finále po čtvrtfinálovém vyřazení Karlovarska bude mít zcela jiné složení než loni.

Semifinále play off volejbalové extraligy mužů - 3. zápasy: Liberec - Kladno 3:0 (22, 25, 23) Nejvíce bodů: Indra a Pietruczuk po 13, Veselý a Grut po 7 - Baranov 13, Vemič 11, Zajíček 10. Stav série: 2:1.