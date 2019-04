Legenda NBA oznámila konec! Satoranský nastřílel 19 bodů, výhru však neslavil

"Možná jste to čekali, tohle byl můj poslední domácí zápas," oznámil se slzami v očích Nowitzki. "Je to hodně emotivní, byla to neuvěřitelná jízda," řekl německý veterán, jenž v roce 2011 slavil s Dallasem titul. O čtyři roky dříve byl jako první Evropan vyhlášen nejužitečnějším hráčem NBA.

Utkání hvězd si rodák z Würzburgu zahrál čtrnáctkrát a v historickém pořadí střelců NBA je šestý. Na této pozici se držel už od konce roku 2015, kdy předstihl Shaquillea O'Neala. V této sezoně jej v říjnu odsunul LeBron James, který se už mezitím propracoval na čtvrté místo před Michaela Jordana.

Před rozlučkovým zápasem má Nowitzki na kontě 31 540 bodů. Poslední sezonu mu přitom zkrátila operace kotníku, po níž přišel do poloviny prosince o 26 duelů. Do play off se s Dallasem neprobojoval.

Po konci kariéry si bude užívat hlavně rodiny. "S dětmi budu cestovat a dělat věci, které jsem po celou tu dobu u basketu dělat nemohl. Určitě nebudu spěchat s rozhodnutím, co dál. Užiju si nejdříve čas s rodinou," dodal otec tří dětí, které má se švédskou manželkou Jessicou.

Forever a LEGEND.



Thank you, Dirk! pic.twitter.com/P1VidKIGKl — NBA on TNT (@NBAonTNT) 10. dubna 2019

Vidět byl v zámoří i český basketbalista Tomáš Satoranský, jehož devatenáct bodů ale nestačilo jeho Washingtonu k úspěchu v utkání s Bostonem. Tým Wizzards prohrál 110:116, Satoranský si do statistik připsal i čtyři doskoky a pět asistencí.

"Byla to hodně nevyrovnaná sezona, kdy se nám nepovedlo urvat nějakou delší šňůru výher. Měli jsme hodně zranění, v týmu se také hodně hráčů protočilo. Myslím, že to bylo dokonce rekordní číslo v klubové historii," řekl Satoranský. "Na začátku sezony to nebyl ten tým, který by si sednul, tak jak by měl, ale myslím, že v jejím průběhu se to změnilo. Ale na začátku je ta chemie důležitá a to se nepovedlo," dodal Čech, kterému končí tříletá smlouva s Wizzards.