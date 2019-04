Neymar? Ne! Baník? Ne! Ostravský srdcař touží v 51 letech po titulu

Miluje fotbal, ale česká liga nebo Brazilec Neymar ho neberou. A když vidí, že právě na tuhle hvězdu si hrají děti na trénincích a že zkoušejí třeba i simulovat, pořádně ho to štve. „Bylo by skvělé, kdyby si tihle sportovci někdy zkusili americký fotbal. U nás se zraněný hráč, i když mu teče krev, snaží hrát. Při fotbale foukne vítr, hráč spadne a křičí bolestí," kroutí hlavou jednapadesátiletý Martin Wasserbauer, srdcař působící v Paddock lize v barvách Ostravy Steelers.

Dávno by v klidu mohl popíjet pivo a z tribuny radit mladším, jenže to není nic pro borce, který hraje americký fotbal přes dvacet let. „Vypadá to asi divně, když tam vedle kluků běhá starý chlap," usměje se. S myšlenkami na konec kariéry na něj ale nechoďte. „Když mě trenér bude chtít, rád budu hrát," vykládá tvrďák, který se živí jako zedník.

Pokud přijde řeč na cíle, s kterými jde do sezony, neváhá ani vteřinu. Žádné schovávačky za alibistická prohlášení. „Vítězství v Czech Bowlu, nic jiného mě nezajímá. Když ne letos, tak už nikdy," burcuje Wasserbauer a je znát, jak touží po mistrovském titulu. Jednou už ho slavil - jenže rok 1997, to už je hodně dávno...

Zažít něco podobného a ještě dát na frak konkurenci, zejména té z Prahy, to je pro něj zážitek snů. „Neexistuje větší rivalita než mezi Steelers a pražskými týmy. Nebude to sice snadný boj, ale věřím, že máme na to v Paddock lize uspět. Nahrává nám také to, že se Black Panters v letošním roce soustředí na rakouskou ligu," dodává chlapík s vizáží motorkáře.

Hned v úvodu sezony ale Wasserbauer musel překousnout zklamání. Ostravský tým totiž prohrál s pražskými Lions 0:7. „Moc se nám to nepovedlo," přitaká, i když nerad. „Je co zlepšovat. Prohra je prohra, ale nebyla tak divoká," nebojí se, že by se sezona neměla ještě otočit k lepšímu. Zkušeností má na rozdávání, takže jeho tvrzení nelze brát na lehkou váhu.

V Ostravě hraje už 24 let. Pozice defenzivního „lajnmena", to je jeho. Soustředí se přitom pouze na obranu - složit soupeře na zem, nic jiného ho nezajímá. A umí to sakra dobře! „Je to jako když skáčete na divoké prase. Jdu mu ramenem většinou do pasu, tam je jeho slabina. Pak obejmu jeho nohy, přičemž už nemůže utéct," popisuje Wasserbauer a oči mu už zase září. Je znát, jak moc ho tohle baví.

Vyhovuje mu, když může s parťáky při hře kombinovat sílu s chytrostí. Snaží se překonávat soupeře. „Občas si dáme do tlamy, ale po zápase si podáme ruce. Je to úplně jiná atmosféra než na klasickém fotbale," přesvědčuje.

I když je v Ostravě fotbalovým fenoménem Baník, ten Wasserbauer skoro vůbec nesleduje. Raději jde sám do akce. A už v neděli od 15:00 k tomu bude mít opět příležitost. "Jeho" Ostrava Steelers nastoupí proti nováčkovi – týmu Ústí nad Labem Blades.