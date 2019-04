Memphis i Cleveland jsou po neúspěšné sezoně NBA bez trenéra

Den po skončení základní části NBA se ocitly bez trenérů také neúspěšné týmy Memphisu a Clevelandu. Vedení Grizzlies propustilo J.B. Bickerstaffa, který ve druhé sezoně za sebou nedokázal mužstvo dovést do play off, Larry Drew se dohodl s Cavaliers na odchodu poté, co tým bez hvězdného LeBrona Jamese patřil k nejslabším celkům celé soutěže. Už před nimi přišel o místo na lavičce Sacramenta Dave Joerger.