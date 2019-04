Byly nejlepší na světě, pak přišla netrpělivost a frustrace. Českým hvězdám už je líp

Osm měsíců bez turnajů se plážové volejbalistce Markétě Nausch Slukové neskutečně vleklo. Zvlášť když nevěděla, kdy ji problémové rameno opět pustí do hry, a v nejistotě tak nechtěně nechávala i svoji parťačku na kurtu Barboru Hermannovou. Příští týden vynucená pauza Češkám končí, na turnaji v čínském Sia-menu se zapojí i do olympijské kvalifikace.

Poslední zápasové výměny odehrály loni v srpnu, kdy završily svoji životní společnou sezonu ověnčenou i pobytem na čele světového žebříčku. Jenže turnaje v říjnu i v lednu rušily, přednost dostala léčba ramene Slukové. „Bylo to komplikovanější, než jsme myslely,“ vypráví Sluková.

Operaci a následné dlouhé rekonvalescenci se chtěla vyhnout, a tak střídala injekce, terapie, cvičení... „Bylo to frustrující období a já byla chvílemi hodně netrpělivá," přiznává.

Beachvolejbalistka Markéta Nausch Sluková.

Vlastimil Vacek, Právo

Hermannové tak nezbývalo než svoji kamarádku psychicky podporovat. „Maki občas vidí věci pesimističtěji, než je třeba. Já ji ujišťovala, že i kdyby se rameno letos neuzdravilo, počkám na ni a budu s ní hrát klidně příští rok,“ popisovala.

Černé scénáře se ale nenaplnily, na soustředěních v Jižní Africe i USA se české plážové jedničky ujistily, že můžou do turnajového kolotoče naskočit. I když opotřebovaný kloub Slukové stoprocentní není.

„V některých situacích jsem na osmdesáti devadesáti procentech a v jiných na šedesáti sedmdesáti,“ odhaduje a připouští, že po náročných trénincích se rameno připomene bolestí.

„Musela jsem se zbavit cysty, která mě omezovala v pohybu, trhlina v rotátorové manžetě se také zahojila. Ale jsou situace, do kterých nemůžu skočit úplně bezhlavě. Limit tam je, ale rameno by nemělo být důvodem případné porážky,“ věří Sluková. Domácím fanouškům by se Češky měly představit na přelomu května a června v Ostravě.