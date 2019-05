Zlaté házenkářky Mostu převezme po Dávidovi Tancoš

V listopadu 2015 Dávid na lavičce nejlepšího českého klubu vystřídal krajana Ľuboše Hudáka. S mosteckými hráčkami se rozloučil v sobotu dalším zlatem. "Odcházím na vrcholu. Akceptuji, že je to potřeba po čase obměnit, přijal jsem to, jak to je. Rozcházíme se v dobrém, to často nebývá. Bez problému se od sebe oddělíme," řekl Dávid iDnes.cz.

Vedle čtyř českých titulů s Baníkem vyhrál jednou interligu a třikrát Český pohár. "Nedohodli jsme se na dalším působení. Přichází Jirka Tancoš, mostecký odchovanec, můj bývalý spoluhráč, reprezentant, který prošel spoustu štací," doplnil šéf klubu Rudolf Jung.