Obhájkyně začaly porážkou. Chyběl nám zabijácký instinkt, přiznala Hermannová

„V sezoně jsme první zápas na turnaji ještě nepohrály, ale mně už se stalo divných věcí. Třeba jsme začaly turnaj skvěle a po skupinách jsme prohrály. Nebo jsme začaly strašně a turnaj vyhrály. Uvidíme. Je to jen jedna prohra, v této fázi ještě nic neznamená, turnaj tím nekončí," rozháněla chmury po úvodním představení na J&T Banka Ostrava Beach Open Sluková.

Ostravská rodačka Hermannová přiznala, že Češkám chybělo proti Ukrajinkám více agresivity. „Nebyl tam takový ten killer instinkt na zakončení balónů. A těch pár šancí, co jsme měly, jsem nesložila. Kdyby mi to v zápase šlo, mohly koncovky vypadat jinak. Netlačila jsem vůbec na bloku, nepřidala žádné body, ani jsem hráčky na druhé straně nedostala do pozice, ve kterých bychom je mohly trochu lépe ubránit," litovala Hermannová.

„Body navíc, které si normálně umíme vytvořit, jsme si teď nevytvořily. A když jsme si je vytvořily, tak jsme je neproměnily. Ale na druhou stranu ony hrály krásně, odvážněji a padalo jim to na druhou stranu do rohů, zasloužily si to," připustila Sluková.

O postup ze skupiny se nejvýše nasazený pár utká se Švýcarkami Hüberliovou a Betschartovou, které ve druhém zápase skupiny podlehly finské dvojici Lahtiová, Parkkinenová taktéž 0:2 (-19, -14). „Asi musím někde pořádně vybouchnout... Ale ne, probereme to v týmu, aby tam nezůstalo něco, co by mě v tom dalším zápase mohlo nahlodat. Odpočineme si a půjdeme do toho s trošku větší energií," řekla Hermannová.