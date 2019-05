Déšť ani chlad nám nevadí. Ale Katařani už asi nepřijedou, smáli se neporažení Češi

Obě utkání základní skupiny čeští beachvolejbaloví reprezentanti David Schweiner a Ondřej Perušič vyhráli a do play off čtyřhvězdičkového turnaje FIVB J&T Banka Ostrava Beach Open postoupili z prvního místa. Nejprve ve třech setech přehráli Američany Allena se Slickem 2:1 (17, -19, 11) a poté 2:0 (13, 18) na sety i lotyšskou dvojici Samojlovs, Smedins. Zajistili si nejhůře devátou příčku a jako bonus i volný pátek.

Splnil jste si Davide přímým postupem narozeninové přání?

David Schweiner: Já jsem nad tím vůbec takhle nepřemýšlel. Říkal jsem si před turnajem, že by bylo hezké jít přímo, ale když už jsem na kurtu, tak se snažím nepřemýšlet nad ničím jiným nepřemýšlet než nad hrou. Tohle je takový malý bonus.

Ondřej Perušič:My jsme tým, který moc nepřemýšlí. Často to potom vede k lepším výsledkům.

Zleva Ondřej Perušič a David Schweiner z České republiky v utkání s lotyšskou dvojicí Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmedinš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vyhráli jste skupinu. Takhle jste si to plánovali?

David Schweiner: Před turnajem bychom tomu nevěřili, byl by to pro nás dobrý výsledek. Jsme minimálně devátí, už teď je to super výsledek. Ale samozřejmě chceme výš, chtěli bychom obhájit to čtvrté z loňska, nebo to ještě vylepšit.

Po prvním utkání, v němž jste Američany porazili ve třech setech, jste se chtěli ještě zlepšit. Povedlo se to?

Ondřej Perušič:Jo, hodně nám fungovala obrana, proti Lotyšům se nám hraje pravidelně dobře, dobře se nám brání. Zejména Samojlovs. Servisem se nám je podařilo jakž takž zatlačit, ale byly tam i pasáže, kdy jsme se snažili servis ještě přiriskovat, dát něco speciálního, ve kterých jsme chybovali a soupeř se dotáhl. Přestože to skóre tak nevypadá, byl zápas hodně těžký. Jsou hodně nebezpeční v tom, že i když první set při velkém rozdílu vypustí, tak o to líp nastoupí do druhého. Jsem rád, že jsme to ustáli, zejména v tom druhém setu.

Zleva Ondřej Perušič a David Schweiner z České republiky se radují z vítězství nad lotyšskou dvojicí Aleksandrs Samoilovs, Janis Šmedinš.

Jaroslav Ožana, ČTK

Stejně jako v loňském roce jste hráli v dešti. Navíc bylo i dost chladno. Jak bylo těžké se tím vypořádat?

David Schweiner: Mě se v chladu hraje fakt dobře. Naopak ve vedru se mi hraje špatně, nemohu dýchat, což je paradox, když hraji beachvolejbal. Ale mě tythle podmínky vyhovují.

Ondřej Perušič:Asi nám oběma. Na druhou stranu Lotyši jsou na to také zvyklí. Kdybyste ale viděli na rozcvičovacích kurtech zahřívat se Katařany, tak ti už asi příští rok nepřijedou.

Jak si užijete volný pátek?

Ondřej Perušič: Vyrazíme na Stodolní. David má narozeniny, tak uděláme malou párty. Ale ne. Určitě bude nějaký trénink, protože nechceme ani nemůžeme vypadnout z turnajového tempa. Určitě zafandíme dalším dvojicím českým v soutěži a odpoledne se dozvíme s kým budeme hrát, takže budeme určitě studovat soupeře.