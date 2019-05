Cenná výhra házenkářek dává naději do odvety

Vítězství, které dává naději do středeční odvety, vydřely české házenkářky v prvním zápase kvalifikace MS proti Černé Hoře. Po hodně obětavém výkonu se v Mostě zrodilo domácí vítězství 26:24. O postupujícím se rozhodne 5. června v Nikšiči.

„Možná by nám za opravdu velmi dobrý výkon slušelo ještě výraznější vítězství, ale favorit je teď pod tlakem. Moc si cením toho, jak děvčata eliminovala černohorská křídla a přinutila soupeřky k celkem šestnácti technickým chybám," pochvaloval si trenér Jan Bašný.

Češky se musely v důležitém duelu obejít bez elitní kanonýrky Luzumové, která má před svatbou. Ze začátku měl navrch šestý tým minulého MS, jehož hru řídila 34letá Bulatovičová a domácím ženám chvíli trvalo, než z ní ztratily respekt.

Česká házenkářka Markéta Jeřábková (vlevo) a Ema Ramusovičová z Černé Hory.

Ondřej Hájek, ČTK

Po čtvrthodině vedla Černá Hora těžící ze silových dispozic svých hráček 10:8, ale pak předvedla pár skvělých zákroků brankářka Satrapová. Výborná práce obrany nabízela i české brejky a ze spojky začala pálit Jeřábková, což znamenalo obrat skóre a ještě do poločasu dvougólové vedení domácích.

Bouřlivým mosteckým publikem nahecované reprezentantky udržely nasazené tempo i po přestávce, čímž Černohorky trochu znervózněly a hnaly se pak zbrkle do zakončení. Naopak český tým sázel na trpělivost i perfektní obranu, takže ve 44. minutě měl dokonce čtyřbrankový náskok (22:18).

Pálí Markéta Jeřábková, bránit se ji snaží Djurdjina Jaukovičová z Černé Hory.

Ondřej Hájek, ČTK

Útočnou aktivitou hýřila hlavně Hrbková. Soupeřky pak ale hodně přitvrdily, čímž se oboustranně rozbouřily emoce. Poněkud vykolejený národní tým pak téměř deset minut nedokázal skórovat, Marčíková zahodila i sedmičku a Černá Hora třígólovou šňůrou se dostala zpátky na dostřel.

Navíc Jeřábkovou naprosto eliminovalo hodně důrazné osobní bránění. Koncovka utkání pak byla dramatická, 860 diváků v hledišti hnalo český tým za vítězstvím. Dvěma góly v řadě se o to postarala nebojácná Hrbková, navíc při posledním černohorském útoku pomohla Satrapové tyčka.

„Dokázaly jsme všem i samy sobě, že když se perfektně připravíme, dokážeme hrát i s takhle silným soupeřem. Bojovaly jsme určitě víc než Černohorky a povedlo se nám je zaskočit tím, jak jsme vydržely v tempu prakticky celý zápas, dokázaly jsme se jich nebát a vypomoct si v obraně jedna za druhou," uvedla Michaela Hrbková, se sedmi góly nejlepší střelkyně utkání.

Na šampionát do Japonska je ale pro české ženy ještě daleká cesta. Dá se předpokládat, že doma Černá Hora nachystá peklo. „Musíme se nachystat, že odveta na půdě soupeřek bude hodně bolet, spousta věcí bude proti nám, ale věřím, že se i tam dá něco uhrát, když budeme ještě lépe proměňovat šance," uvažoval kouč. „Po tom pátečním večeru si do odvety můžeme o maličko víc věřit, i když to tam bude asi dost bouřlivé a hodně těžké," uvědomovala si i Hrbková. „Postup jim zadarmo určitě nedáme," slíbila.

Mistrovství světa bude od 29. listopadu do 15. prosince hostit Japonsko. Český celek usiluje o třetí účast z posledních čtyř MS. Předloni nečekaně obsadil osmé místo, což je jeho maximum. V roce 2015 mezi elitou chyběl a v roce 2013 skončil patnáctý.