Úžasná narozeninová party pokračuje! Češi uspali i brazilskou legendu

Dá se skalp olympijského vítěze a dvojnásobného mistra světa Alisona považovat za senzaci?

Perušič: Nevím, jestli to byla senzace, ale určitě jsme nebyli favority. Věřilo se našim soupeřům. O to cennější vítězství je. Álvara jsme už porazili, ale několikrát s ním i prohráli, když ještě hrál s jiným partnerem. Proti Alisonovi jsme hráli poprvé.

Schweiner: Není moc lidí, kteří by toho v beachvolejbalu dokázali víc.

V prvním setu navíc přiznal jeden sporný míč.

Perušič: Jen dokázal, jak velký je hráč, protože tohle by spousta lidí neudělala. Koneckonců Brazilci mají pověst, že příliš často ty věci nepřiznávají. Opravdu prokázal, jaký je formát.

A pak jste ho, Davide, při mečbolu zablokoval…

Perušič: I před tím!

Schweiner: Ale v prvním setu jsem ho nezablokoval vůbec. Ale jak říká Perun, v prvním setu je to jedno. (úsměv)

Perušič: Nemělo cenu ho vyděsit. Akorát by se vyplašil, protože já jsem stejně hrál špatně. Tam jsme to zahráli takticky a nalákali si ho do toho druhého a třetího setu. (úsměv)

Trochu jste je uspali?

Perušič: Možná jo. Nechci říct, že bychom konec prvního setu už vypustili, ale trochu jsme změnili taktiku, snažili se je trochu ještě utahat a zároveň jsme se v hlavách připravovali, ať nastoupíme dobře do toho druhého, což se nám povedlo.

Kdy se tedy zápas zlomil? První set vypadal dost jednoznačně…

Asi na začátku druhého setu, jak jsme tam nastoupili, hned se nám povedlo Brazilce několikrát zablokovat, oni udělali pár chyb a my se chytli. Dobře jsme ztrátovali a vedení navyšovali, tie-break byla už loterie, o dvou třech míčích.

Finálový den jste si tu zahráli už vloni, kdy jste byli čtvrtí. Dá se z té zkušenosti nějak čerpat či se poučit?

Perušič: Třeba v tom, že když máme mečbol, měli bychom ho proměnit, protože minule nás to stálo zápas. (úsměv)

Davide, pro vás to asi nemohl být lepší narozeninový den.

Schweiner: Já bych si ho užil, i kdyby nebyl narozeninový. Narozeniny jsou příjemný bonus a oslavit je dvěma výhrama proti takovým týmům je úžasné.

V nedělním semifinále vás čekají Poláci Fijalek a Bryl, jakou s nimi máte zkušenost?

Perušič: My s nimi vloni hráli dvakrát, nejdřív se nám je podařilo překvapit na jejich domácí půdě, kde jsme zahráli opravdu velmi dobře. A o dva týdny později se na nás už připravili, a to nás seřezali jako žáčky… Je vidět, že jsou světové trojky právem, je to zase typově jiný tým, než ty, proti nimž jsme hráli dneska. Je to další zápas, kde nemáme co ztratit.

Berete to tak, že máte už v Ostravě splněno?

Perušič: Máme i výrazně nad plán. Vloni jsme byli čtvrtí, ale letošní turnaj je asi nabitější a obhajovat výsledky je vždycky těžší. Letos už jsme na sebe nějaký tlak na dobrý výsledek cítili a je to pro nás hlavně důležitý výsledek do olympijské kvalifikace. Teď už si jdeme užít poslední dva zápasy před skvělou kulisou a uvidíme, jestli to cinkne.