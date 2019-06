Životní úspěch! Tohle nás ani ve snu nenapadlo, žasli Češi

Postup do finále přeš špičkový polský pár, před 3200 diváky… Životní úspěch?

Schweiner: Určitě je to už teď nejlepší výsledek našich kariér. Týmy tady jsou tak dobré... Kluci, kteří hráli druhé semifinále, byly nasazené jedničky a trojky, tam už si ani nešlo vybírat.

Perušič: Je to speciální tím, že hrajeme doma. Tohle by nás asi ani ve snu nenapadlo. Emoce jsou strašně silné.

Podobně jako ve čtvrtfinále proti Brazilcům jste měli slabší úvod, zase jste vsadili na taktiku soupeře trochu uspat?

Perušič: Včera se to osvědčilo, tak jsme to zkusili, ale vypadalo to, že šanci chytli za pačesy až moc a vedli asi 6:1, takže bylo potřeba taktiku trochu změnit. (úsměv) Oni nás několikrát výborně ubránili. Nebylo to tak, že bychom nastoupili nějak nervózní, nebo nakupili množství chyb. Pokaždé jsme si útok dobře připravili, ale několikrát jejich polař výborně zasáhnul a uhráli bod. Bylo potřeba zůstat v klidu.

Po čtvrtfinále jste říkali, že se chcete poučit z loňska hlavně v proměňování mečbolů, kterých jste tehdy měli v zápas o bronz sedm. Honilo se vám to v hlavě i dnes?

Schweiner: Hlavní je si dobře nahrát, pak je to jednoduché, to už umí skoro každý. (úsměv)

Český pár Ondřej Perušič a David Schweiner (na snímku zády v modrém) si zahraje o titul.

Vladimir Pryček, ČTK

Perušič: Samozřejmě se může stát, že i přes dobrou přihrávku nakonec soupeř předvede něco úžasného, nebo dá skvělý servis a v tu chvíli si to zaslouží, ale je potřeba si útok dobře připravit a pak už je to taková trošku i loterie v tak vyrovnaných koncovkách.

Jak jste na tom fyzicky? Hráli jste tu pátý zápas, Ondra má zatejpované koleno…

Perušič: To není nic, s čím by se nedalo hrát. Ale turnaj je dlouhý a jak jich hrajeme víc za sebou, s koleny občas problémy mám. Výborně se ale o nás postarali naši fyzioterapeuti a maséři, takže to nemělo vliv.

Schweiner: Ondra nemá zatím na nějaké bolesti nárok, je mladší…

Perušič: Je fakt, že mi ještě pětadvacet nebylo, mám ještě celý život před sebou… (Schweinerovi bylo pětadvacet v sobotu)

Schweiner: Jasně, že už únavu cítíme, ale atmosféra tady nám nedovolí povolit.

Čeští beachvolejbalisté Ondřej Perušič (vlevo) a David Schweiner oslavují vítězství a postup do finále během turnaje J&T Banka Ostrava Beach open 2019.

Vlastimil Vacek, Právo

Už před turnajem jste říkali, že Ostravě hodně podřizujete, nejeli jste ani na turnaj do Číny, vyplatilo se?

Schweiner: Asi to má taky velký podíl.

Perušič: Spousta týmů odehrála tři turnaje v řadě, musely se adaptovat na jiné teplotní podmínky, časový posun a bylo znát, že některé týmy nepředvedly, co umí.

Oproti vašim norským finálovým soupeřům budete mít zhruba o hodinu víc času na odpočinek před finále, přijde vhod?

Perušič: V takhle dlouhém turnaji se každá hodina hodí, i to může hrát roli. Ale oba týmy, které hrály druhé semifinále, jsou na ty finálové dny rozhodně zvyklejší než my.