Krutý konec pro házenkářky. Turečtí sudí je dost řezali, k postupu chyběl jediný gól

Reprezentantky tušily, že je zápas v černohorském prostředí bude hodně bolet a spousta věcí tam bude proti nim, ale nakonec pocítily asi ještě silnější nepřízeň rozhodčích, než by očekávaly. Litovat však mohly především zahozených šancí.

První poločas byl hodně vyrovnaný, a kdyby v obraně výborně pracující český tým nezahodil hned tři brejky, určitě by od začátku vedl. Úspěšnost zákroků domácí brankářky Rajčičové ale šplhala přes čtyřicet procent, naštěstí na psychice reprezentantek se ani stav 8:10 po dvaceti minutách nepodepsal. Dál bojovaly s maximální obětavostí a do výraznějšího vedení Černohorky v bouřlivém prostředí až do přestávky nepustily.

Tříbrankové vedení domácích

Jak ubíhal čas a rozdíl skóre zůstával velmi těsné, pracovaly na obou stranách stále víc nervy. Pro turecké sudí bylo čím dál těžší udržet ve vyhecované atmosféře stejný metr. Česku odpískali daleko víc faulů než domácím. Ve 42. minutě se dostala Černá Hora po rychlém protiútoku do vedení 19:16, což byl pro ni už postupový výsledek.

Útočný projev českého družstva ztrácel sílu i přesnost proti stále tvrdší obraně domácích. Navíc si ani s jejím vysunutím nevěděly reprezentantky moc rady. Přísně střežená byla dirigentka Hrbková, která potom navíc ani ze sedmičky nepřerušila osmiminutové gólové mlčení národního týmu.

Domácí udržovaly pro sebe potřebný náskok, v jejich dresu zářily vedle brankářky i dvě excelentní střelkyně Jaukovičová s Radičevičovou. Češky ale dřely, dvě minuty před koncem Malá z trháku snížila na 24:23, jenže pak závěru zápas zrežírovali sudí.

Odpískali přísné české vyloučení, odpustili domácím útočný faul při jejich poslední gólové akci a v závěrečných patnácti vteřinách už reprezentantky nedostaly prostor k finální střele.