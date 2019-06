Bobb, Jelínek či Hummel. Do Nového Jičína se vrací basketbalové hvězdy

V novojičínské sportovní hale se v sobotu 8. června bude vzpomínat. Dvacet let po zisku jediného mistrovského titulu tehdejší Mlékárny Kunín v roce 1999 se do Nového Jičína vrátí tehdejší mistři ligy i další hráči třináctileté historie v nejvyšší lize v Česku.

Diváci se mohou těšit na populárního showmana Američana Curtise Bobba, jenž v dresu Mlékárny Kunín v letech 2002 až 2004 získal dvě stříbrné a jednu bronzovou ligovou medaili, či neměckého rodáka Roberta Šaroviče, jenž v letech 2007 až 2011 vybojoval dvě stříbra.

Do Nového Jičína dorazí i české hvězdy týmu Juraj Gavlák, David Hájek, Josef Jelínek, Jaroslav Kovář, Dušan Medvecký, Radek Nečas či Petr Welsch.

„Přestože se v Novém Jičíně první liga už osm let nehraje, stále je to město basketbalu. V těchto dnech je to právě dvacet let od chvíle, kdy jsme oslavili jediný titul, proto jsme už podruhé uspořádali basketbalovou show a sezvali hráče, kteří psali historii klubu," uvedla šéfka pořádajícího fanclubu Danuše Starečková.

Týmy povedou Růžička a Hummel

Stejně jako v roce 2013, kdy se basketbalová show konala poprvé, se proti sobě v exhibičním utkání postaví mistři ligy z roku 1999 a ostatní bývalí hráči klubu. Týmy povedou bývalí trenéři Jiří Růžička a Zdeněk Hummel.

„Reakce hráčů byla vstřícná, těší se a někteří začali okamžitě trénovat, aby se dostali do formy," pousmála se Starečková. „Tým mistrů z roku 1999 bude téměř kompletní, nemůže přijet jen Bojan Lapov a bohužel nedorazí ani Lewell Sanders, který se z důvodu ukončení smlouvy v Pardubicích musel vrátit do USA," přiblížila Starečková.

Basketbalová show začíná v hale na bazénu v Novém Jičíně v sobotu 8. června v 16 hodin. „Utkání doprovodí dovednostní soutěže a vystoupení cheerleaders, které se také náležitě připravují. Výtěžek dostane dětský domov v Novém Jičíně," doplnila Starečková.