Nevychovaný divák, co trčil do hvězdy soupeře? Miliardář může na NBA zapomenout, bude platit

Kyle Lowry (uprostřed) gestikuluje k rozhodčímu Marcu Davisovi. Fanoušek sedící u postranní čáry byl vyveden poté, co do Lowryho strčil, když hráč spadl mezi diváky.

Jeden z přítomných strčil Lowryho ležícího mezi diváky do ramene a měl mu i vulgárně nadávat. Pořadatelé ho následně z haly vyvedli. O koho však konkrétně šlo, se ukázalo později.

Lowryho chování diváka pochopitelně viditelně rozhodilo a po návratu na palubovku nad fanouškovým chováním jen nechápavě kroutil hlavou. Stěžoval si i rozhodčím.

K incidentu se hráč po zápase vyjádřil. „Neměl žádný důvod se na mne přes dvě sedačky natáhnout, sahat na mne a být sprostý," cituje rozehrávače Toronta ČTK.

„Takoví lidé v lize nemají co dělat a doufám, že už se na zápas NBA nikdy nepodívá," uzavřel Lowry. A jeho přání bylo vyslyšeno. Nevychovanec se na nejkvalitnější basketbalovou soutěž světa rok nepodívá, navíc zchudne o 500 tisíc dolarů (asi 11,4 milionu korun).

Zas tolik to to však bolet nebude. Hulvátem byl totiž známý miliardář, navíc jeden z investorů a člen vedení Golden Stata Warriors Mark Stevens.

Fan that pushed Kyle Lowry got ejected pic.twitter.com/TfNAccmhKa — 🇨🇦Kid Presentable🏀 (@DFSBBallGuy) 6. června 2019

Za chování muže, jenž je členem šestičlenné výkonné rady Warriors, se klub omluvil hráči i klubu Toronto Raptors. Své sympatie k Lowrymu vyjádřili také jeho soupeři. "Když se podíváte na video, tak je jasné, kdo se zachoval špatně," uvedl hvězdný rozehrávač Golden State Stephen Curry.

A co na to potrestaný miliardář? "Mrzí mě to, k tomu nemělo dojít. Příště se to nebude opakovat," kál se Stevens.

Raptors nakonec porazili Warriors 123:109 a ve finálové sérii vedou 2:1.