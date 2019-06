Házenkářská radost! Češi slaví postup na evropský šampionát

Mohou slavit postup s předstihem. Čeští házenkáři se probojovali na lednové ME, když vyhráli kvalifikační zápas ve finském Vantaa 26:24 a v neděli v Ostravě si to rozdají s Bosnou a Hercegovinou o první příčku ve skupině.

Celý zápas na palubovce posledního celku skupiny čeští reprezentanti vedli, vybudovali si až sedmigólový náskok a teprve polevením v poslední čtvrthodině umožnili domácím skóre korigovat.

Finové postrádali zraněnou ostrou spojku Tamminena, přesto až do 20. minuty udrželi svou houževnatostí s českým celkem krok. Sice ani jednou nevedli, ale vždy rychle odpověděli na obdržené branky.

Až od stavu 10:10 reprezentanti pod dirigentskou taktovkou už 36letého Horáka přestupujícího do Kielu výrazně zlepšili defenzivní činnost. Hlavně nenechávali domácím už tolik prostoru k zakončení zdálky, když přece jen vytáhli dosud zataženou obranu a chytil se i střídající gólman Mrkva

V útoku bral zakončení na sebe během první části hlavně mladý Kašpárek, ale začala fungovat i spolupráce s pivotem Petrovským a ještě do poločasu z toho vznikl pětibrankový náskok národního týmu. Ten měl navrch i ve druhé půli a ve 47. minutě skóre narostlo až do jeho jasného vedení 23:16.

Jenže pak přišlo zjevné podcenění z české strany a zdánlivě odepsaný soupeř pocítil šanci. Pětibrankovou šňůrou se vrátil do zápasu, čtyři minuty před koncem dokázali Finové snížit dokonce na 23:24. Teprve dvě Babákovy trefy po osmi minutách prolomily české gólové mlčení a potvrdily očekávanou výhru.

„Do 45. minuty to byl velmi dobrý výkon, hráli jsme podle našich představ. Pod dojmem jasného vedení ale kluci trochu polevili a málem se nám to vymstilo. Na jednu stranu jsem tak šťastný, že jsme vyhráli a máme zajištěný postup, na druhou stranu to mělo být vyšším rozdílem než o dvě branky," uvedl trenér Daniel Kubeš.

„Než narostlo skóre na náš sedmibrankový náskok, tak jsme hráli solidně. V poslední čtvrthodině jsme se vlastními chybami dostali do úzkých, což by se nám proti lepším soupeřům mohlo vymstít. Nakonec jsme to ale dotáhli do vítězného konce a to bylo klíčové," tvrdil brankář Tomáš Mrkva.