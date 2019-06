Volejbalisté prohráli na Ukrajině a v Evropské lize nepostoupí

Čeští volejbalisté v předposledním pátém kole Evropské ligy prohráli na Ukrajině 0:3 a do Final Four se neprobojovali. Ve skupině C naopak klesli na třetí místo. Blízko účasti na závěrečném turnaji, na němž bude ve hře i postup do Ligy národů, je Bělorusko.