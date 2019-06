Další výhra. Basketbalistky si v přípravě na ME poradily s Maďarskem

Svitek se dnes musel obejít bez Romany Hejdové, kterou do hry nepustil zánět spojivek. Poprvé ale byly k dispozici Kateřina Elhotová s Alenou Hanušovou a obě opory se pod vítězství výrazně podepsaly.

Elhotová dala 12 bodů a Hanušová byla s 16 body nejlepší střelkyní domácích, ze zápasu ale kvůli zranění kolena v závěrečné čtvrtině odstoupila.

Karolína Elhotová z ČR a za ní Krizstina Raksányiová z Maďarska.

Michal Krumphanzl, ČTK

"K mému překvapení se mi docela dobře běhalo. Měla jsem dobrou fyzičku. Na té jsme pracovali s naším kondičním trenérem Alešem Kaplanem. Doufám, že koleno je v pohodě. Šla jsem tam do koše, soupeřka mi ho podlomila nohou a pak jsem na něj špatně dopadla. Cítila jsem lehké křupnutí, tak uvidím. Snad to bude v pohodě," řekla Hanušová.

Drama v koncovce

Češky měly až do posledního dějství zápas pod kontrolou, v poločase vedly 39:25 a před poslední desetiminutovkou 57:46. Potom se jim ale přestalo dařit v útoku a Maďarky minutu a půl před koncem snížily na rozdíl jediného. Drama ale trojkou okamžitě odmítla Kateřina Elhotová.

Svitek si pochvaloval postupné zlepšování týmu během přípravy jak v útoku, tak i v obranné hře. "Bylo to tak v první třech čtvrtinách, škoda té poslední. V té jsme dlouho nedokázali skórovat, a to i z dobrých pozic. Zvládli jsme to, ale trošku mi vadí množství ztrát," prohlásil Svitek.

Karolína Elhotová v akci

Michal Krumphanzl, ČTK

"Na druhou stranu jsme velice drželi pohromadě, každá hráčka bojovala. Povzbuzovali jsme se na hřišti i z lavičky. To je dobrý moment do budoucna, že spolu držíme jako tým. Doufám, že v útoku ještě ta lehkost přijde," dodal Svitek.

České basketbalistky navázaly na dvě vítězství nad Portugalskem. Už v pátek čeká reprezentantky Lotyšsko a v sobotu nastoupí proti Bosně a Hercegovině.

Evropský šampionát v Rize pro národní tým odstartuje 27. června utkáním proti úřadujícím vicemistryním z Francie.