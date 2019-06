Lakers získají Davise za tři hráče a tři volby v draftu NBA

Hvězdný basketbalista Anthony Davis (na snímku) má z celku New Orleans namířeno do týmu LA Lakers,

Šestadvacetiletý Davis během sezony vyjádřil přání odejít z New Orleans a těšit se teď může na spolupráci s hvězdným LeBronem Jamesem. Oba mají stejného agenta Riche Paula a James už také na instagramu chystaný trejd nadšeně přivítal. "AD je na cestě. Pojďme na to, brácho. Tohle je teprve začátek," napsal James.

Naopak se Davis nepotká ve stejném dresu s Lonzem Ballem, Brandonem Ingramem a Joshem Hartem, kteří zamíří opačným směrem. K tomu Lakers přidali tři volby v prvních kolech draftu včetně té letošní, při které měli v příštím týdnu vybírat jako čtvrtí v pořadí.

Davis hrál za New Orleans od roku 2012, kdy z něj klub udělal jedničku draftu. Za tu dobu tým jen dvakrát postoupil do play off a po loňské účasti v semifinále Západní konference se mu to nepodařilo ani letos, stejně jako Lakers.

Davis měl smlouvu do příštího roku, ročně si u Pelicans vydělal 25,4 milionu dolarů. V uplynulé sezoně zaznamenal v průměru 25,9 bodu a 12 doskoků na zápas, v sedmileté kariéře v zámořské lize má bilanci 23,7 bodu a 10,5 doskoku na utkání. Zájem o něj byl podle médií i v Bostonu, Brooklynu či Los Angeles Clippers.