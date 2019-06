Českými házenkáři uplynulého roku jsou Galia a Luzumová

Čtyřicetiletý Galia navázal na své doposud jediné vítězství v anketě za rok 2006. Od té doby teprve podruhé vyhrál brankář. V roce 2016 triumfoval dnes již bývalý reprezentační gólman Petr Štochl.

Galia v hlasování expertů, trenérů českých nejvyšších soutěží a členů reprezentačních komisí sesadil z pomyslného trůnu spoluhráče z národního týmu a loňského vítěze Tomáše Babáka. Gólmanský veterán připustil, že už zvažuje konec kariéry.

Brankář házenkářské reprezentace Martin Galia z České republiky inkasuje branku. Stav 21:21.

Petr Sznapka, ČTK

"Strašně si vážím toho, že jsem dostal takovéto ocenění. Není to pro mě jednoduché. Děkuji lidem, kteří mě zvolili, trenérům, týmu, ve kterém se cítím velmi dobře. Děkuji rodině, protože bez zázemí, které mám, bych nemohl dnes hrát tak, jak hraji. Děkuji rodičům, které už nemám. Budu muset přehodnotit to, co jsem chtěl dnes. Dnes jsem to chtěl definitivně ukončit, ale nechám si čas na rozmyšlenou," uvedl v tiskové zprávě.

Galia byl vloni jednou z hlavních opor národního týmu, který na evropském šampionátu nečekaně obsadil šesté místo a vyrovnal tím maximum v samostatné historii. Na Euro postoupil český celek i letos a navzdory dnešní porážce 23:24 s Bosnou dokonce vyhrál kvalifikační skupinu.

Na klubové úrovni Galia s Górnikem Zabrze vloni stejně jako letos vypadl ve čtvrtfinále polské ligy. Před rokem v závěru minulé sezony kvůli zranění kolena musel vynechat neúspěšné play off kvalifikace o světový šampionát, v němž reprezentace prohrála s Ruskem.

Zatímco Galia vyhrál anketu po 12 letech, mezi ženami obhájila prvenství Luzumová. Třicetiletá střední spojka triumfovala celkově počtvrté, uspěla i v letech 2011 a 2013.

Luzumová s reprezentací vloni v prosinci startovala na evropském šampionátu, kde tým vypadl hned v základní skupině. Na klubové úrovni před rokem získala s Thüringer HC německý titul a navíc byla stejně jako letos vyhlášena nejlepší hráčkou soutěže.

"Velmi si toho ocenění vážím, je to pro mě velká čest. Nikdy by mě ani ve snu nenapadlo, že bych tuto anketu mohla vyhrát už počtvrté. Děkuji proto všem, kteří pro mě hlasovali, a především děkuji fanouškům za podporu našeho týmu. Mužům gratuluji k postupu na Euro," uvedla Luzumová.