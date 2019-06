V širší nominaci na přípravu basketbalistů na MS je 20 hráčů

Dvacítku jmen zařadil trenér českých basketbalistů Ronen Ginzburg do širší nominace na přípravu na mistrovství světa v Číně. Příprava odstartuje 23. července a jediný český zástupce z NBA Tomáš Satoranský z Washingtonu se do ní zapojí může zapojit nejdříve 4. srpna. Světový šampionát, na němž se Češi představí po 37 letech, se hraje od 31. srpna do 16. září.