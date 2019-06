Volejbalistky hrají o finále Euroligy i kvalifikaci Ligy národů

O postup do finále Final Four i účast v kvalifikaci o elitní Ligu národů budou hrát české volejbalistky v závěrečné fázi Evropské ligy. V pátek se od 16:00 střetnou ve Varaždínu v semifinále s Běloruskem. Ve druhém duelu nastoupí od 19:00 Španělsko a domácí Chorvatsko.

"Úspěchem už je postup mezi nejlepší čtyřku, ale budeme bojovat o další vítězství. V Chorvatsku předvedeme to nejlepší, co umíme," řekl řecký kouč národního týmu Jannis Athanasopulos, který převzal volejbalistky v dubnu.

Češky prošly do Final Four až díky výhře nad Švédkami v posledním utkání skupiny A a díky zaváhání Ukrajinek. Bělorusky dominovaly skupině C a vyhrály všech šest zápasů. "Je to silný soupeř, spousta jeho hráček těží ze zkušeností v zahraničních ligách," uvedl Athanasopulos, zároveň trenér Stuttgartu.

České volejbalistky se radují z vítězství nad Ukrajinou v Evropské lize.

Igor Zehl, ČTK

Kapitánka a nahrávačka Pavla Šmídová rovněž upozornila na sílu běloruského výběru. "Musíme podat co nejlepší a koncentrovaný výkon, abychom v semifinále uspěly a dostaly se do boje o zlato," řekla Šmídová.

Nahrávkami bude nad sítí hledat trio spoluhráček. Ve skupině se dařilo smečařce Kossányiové, postupně se chytila i Mlejnková a spolehlivá byla univerzálka Orvošová. "Daří se mi, ale snažím se to nevnímat. Nechci si na sebe vytvářet zbytečný tlak," uvedla Orvošová, letošní česká mistryně s Olomoucí.

Finalisté si zajistí postup do Limy, kde se příští týden koná Challenger Cup, jehož vítěz se probojuje do Ligy národů v roce 2020.

Final Four Evropské ligy si volejbalistky zahrály i před rokem. V semifinále tehdy nestačily na Maďarky a v boji o třetí místo porazily Finky.