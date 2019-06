Poslední souboj plný emocí pro obě loučící se hvězdy. Welsch a Bartoň končili v objetí

Poslední souboj. Příznačný název neslo pardubického exhibiční loučení dvou českých basketbalistů Jiří Welsch a Luboš Bartoň. Hráči, kteří společně zazářili ještě ve věku teenagerů v roce 1999 při ME ve Francii, si to rozdali ve vzájemném zápase jimi sestavených týmů, který skončil spravedlivou remízou 79:79 a oba hlavní aktéři ho skončili v objetí plni emocí.

Ještě předtím poděkovali svým rodinám a blízkým za podporu v průběhu kariéry a pozvali je na hřiště. „Jsem moc rád, že jsem mohl udělat basketbalovou tečku před zraky svých rodičů, manželky i tří našich dětí," říkal dojatý Bartoň. „Obrovský díky všem z mé rodiny, oběma svým ženám i dětem, tátovi a mámě. Pro mě to byla formální tečka za něčím, co skončilo už před rokem a byli u ní prakticky všichni, které jsem tu chtěl mít," připojil Welsch.

Užívali si to i pozvaní hosté, mezi nimiž byli někdejší spoluhráči obou loučících se českých hvězd z Lublaně, Malagy nebo Barcelony, ať už španělští mistři světa Jimenez a Rodriguez, slovinská esa Lakovič, Lorbek, Nachbar. Dorazili i další hráči se zkušeností z NBA jako Gruzínec Šengelja nebo současný nejlepší český basketbalista Tomáš Satoranský.

Dvě legendy českého basketbalu Luboš Bartoň (vlevo) a Jiří Welsch (vpravo) při exhibici v rámci jejich rozlučky s kariérou.

David Taneček, ČTK

„O něj jsme se nejvíc přetahovali, nakonec si Satyho ale rekrutoval Jirka, což jsem mu odpustil," vykládal Bartoň. Jako hosté odlišných prostředí předvedli slušné basketbalové dovednosti bývalý házenkář Filip Jícha a 55letý herec Ivan Trojan.

Bartoň trefil remízu osmou trojkou

Celý zápas provázela pohodová atmosféra, na palubovce se však nikdo nešetřil. Vyhrát chtěly pro svého loučícího se spoluhráče oba týmy. V poslední minutě se už zdálo, že Welschův výběr vyhraje, když se z brejku prosadil Šengelja a krátce poté proměnil Trojan i trestný hod. Snový závěr ale patřil Luboši Bartoňovi, který svou osmou trojkou vyrovnal na konečných 79:79.

„Scénář takhle výjimečného zápasu se nedá napsat, to by pak nebylo autentické," usmíval se Bartoň. „Odehrál jsem to celé na „falešku", protože jsem přes tři roky nehrál basket a vypadalo to i docela dobře. Vůbec si nepamatuji, kdy jsem dal naposledy 34 bodů a ten závěrečný koš byl opravdu krásnou tečkou," líčil 39letý děčínský rodák, pro nějž je největším úspěchem kariéry euroligový titul s Barcelonou a v současnosti vede českou reprezentaci do 18 let.

Exhibiční basketbalové utkání v Pardubicích hrané jako rozlučka Luboše Bartoně (vlevo) a Jiřího Welsche (vpravo) s kariérou.

David Taneček, ČTK

Z nedalekých Holic pocházející vrstevník Welsch byl s patnácti body také nejlepším střelcem a atmosféra Posledního souboje, při němž si zahrál i se starším bratrem Petrem, ho vyloženě nadchla. „Užil jsem si to basketbalově víc, než jsem čekal. Strašně mě těšilo zahrát si s lidmi, se kterými jsem toho tolik zažil. Výsledkově to dopadlo úplně skvěle," usmíval se Welsch, jenž byl historicky druhým českým zástupcem v NBA a nyní působí na ČBF jako manažer mládeže.

Pro oba oslavence byly připraveny i nebasketbalové úkoly jako třeba závod na šlapacích čtyřkolkách, na kterých dělali slalom mezi spoluhráči. Zvítězil Welsch, bavila se však celá hala včetně hráčů.