Nejen tetování a šrám na hlavě, ale i důležité trojky. Březinová pomohla Švédky seřezat

Česká basketbalistka Renáta Březinová je na ME v Rize k nepřehlédnutí, a to nejen kvůli svému tetování po celé levé ruce. Z prvního utkání Francií si odnesla krvavý šrám na hlavě, dokonce došlo na šití. O dvacet hodin později proti Švédkám byla 29letá debutující pivotka ústřední postavou vítězného českého obratu, když proměnila i čtyři trojky.

„Po druhé čtvrtce byla naše kapitánka Romča Hejdová ostřejší a hecovala to, že musíme Švédky seřezat. Poslechly jsme ji, daly do toho víc srdce a šlo to," prohlásila pro ČTK Březinová, která k vítězství 71:64 přispěla výraznou porcí 23 bodů. „Dostávala jsem od trenérů vynadáno, že málo střílím. Nabudilo mě, že mi tam spadl hned první pokus a měla jsme i potom od Švédek až nečekaně moc prostoru k dalším trojkám," usmála se.

Proměnu družstva ocenil i trenér Štefan Svitek. „Holky si řekly, že takhle to dál nejde. Samy se nabudily řevem a pochopily, že vývoj duelu změní jedině zlepšením obrany a agresivnějším doskakováním. Nastartovaly se, trefovaly střely z venku, a pak už to byla jízda," ocenil slovenský kouč v českých službách, jenž má velkou zásluhou na znovuobjevení Březinové.

Basketbalistka Renáta Březinová (vlevo) byla střední postavou českého celku v utkání se Švédskem na ME.

Michaela Říhová, ČTK

Basketbalistka pocházející z královéhradecké líhně má doma stříbro z ME do 16 let a v osmnácti pomohla i k bronzu z juniorského ME. Pak se ale několik let trochu hledala v cizině, ať už to byla angažmá v Itálii nebo Belgii. Po návratu domů okamžitě zazářila v lize, a tak po ní sáhl mistrovský celek USK Praha.

Během letošní sezony tam ale nedostávala prostor, a tak volila odchod do polské Toruně, kde ji vede současný reprezentační trenér. Právě Svitek uvěřil, že basketbalový potenciál Březinové nezmizel. Za národní tým debutovala teprve loni až v osmadvaceti letech, ale na šampionátu nováčkovský ostych brzy hodila za hlavu. Památkou na Švédsko bude pro Březinovou cena pro nejlepší hráčku, z předchozího duelu si ale odnesla na hlavě jeden steh. "Šla jsem na doskok a Grudaová mě sestřelila loktem na zem. Byla to docela rána, tekla krev, a to mi ještě pískali faul, což jsem nepochopila," kroutila hlavou.

S ohledem na absenci opor pod košem byly Češky označeny za outsidera šampionátu. „Zkusily jsme z nevýhody udělat výhodu. Nemáme co ztratit, všichni nás podceňujou, ale my se hecujeme, máme skvělý kolektiv a bojujeme jedna za druhou. V prvním poločase jsme se tam motaly, pak jsme si ale řekly, že takhle už ne. Jsem na všechny holky hrozně hrdá, že to nikdo nevzdal, protože ten zápas vypadal, že už je prohraný," prohlásila Březinová.

„Teď ještě zvládnout neděli proti Černohorkám, ale pokud udržíme v našem výkonu tolik energie a odpustíme si výpadky, tak to bude super, o tom žádná," připomněla pro ČTK závěrečný duel skupiny s Černou Horou a také skutečnost, že proti Francii odehrály Češky skvělý první a proti Švédsku druhý poločas.

Pokud Švédsko pozítří senzačně neporazí Francií, mohl by si český tým v neděli ve 14.30 dovolit porážku i o jedenáct bodů a přesto by postoupil do boje o čtvrtfinále.