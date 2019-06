BASKETBAL ONLINE: Češky hrají na ME proti Černé Hoře o postup. Zatím se trápí

Reprezentantky se k play off, ve kterém by je v lotyšské metropoli čekal druhý, nebo třetí tým skupiny A, přiblížily díky pátečnímu vítězství nad Švédskem. Se Seveřankami přitom ještě na začátku třetí čtvrtiny prohrávaly o 17 bodů, po velkém obratu ale nakonec vyhrály 71:64.

Češky můžou do osmifinále, které se bude hrát v úterý, za určitých okolností projít, i kdyby s Černou Horou prohrály. Jejich ztráta by ale musela být maximálně 11 bodů a současně by Francie musela porazit Švédsko.

Černá Hora, kterou vede bývalá trenérka USK nebo Brna Jelena Škerovičová, bude usilovat o první výhru na šampionátu. Švédsku totiž podlehla 51:67 a Francii 53:88.

Mistrovství Evropy basketbalistek: Skupina B (Riga): Česko - Černá Hora