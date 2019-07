Hermannová a Sluková postoupily v Espinhu z druhého místa

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková obsadily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Espinhu druhé místo ve skupině a postoupily do play off. Po hladké výhře 21:14 a 21:9 nad japonskou dvojici Jui Nagataová, Jukako Suziková večer druhý nasazený pár podlehl Španělkám Lilianě a Else 19:21, 18:21. Vítězky si zajistily přímý postup do druhého kola vyřazovací části, Češky musejí začít v prvním.