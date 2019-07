Hermannová a Sluková postoupily v Espinhu do druhého kola

Beachvolejbalistky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková postoupily na čtyřhvězdičkovém turnaji Světového okruhu v Espinhu do druhého kola. V úvodním utkání play off porazily Češky ruskou dvojici Ksenija Dabižaová, Darija Rudychová 2:0 a o postup do čtvrtfinále se odpoledne utkají s Američankami Kelley Larsenovou a Emily Stockmanovou. Vítězstvím vstoupili do turnaje i Ondřej Perušič a David Schweiner.