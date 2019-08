S hráči cloumaly emoce. Baseballové utkání vyvrcholilo hromadnou rvačkou

Tak na tohle baseballové utkání diváci jen tak nezapomenou. Napjatá atmosféra, nadávky mezi hráči, vyloučení a následná hromadná bitka. To vše se odehrálo v úterním zápase mezi týmy Pittsburgh Pirates a Cincinnati Reds v Major League Baseball (MLB). „Byl jsem naštvaný, omlouvám se,“ prohlásil později Amir Garrett, který rvačku začal.

Utkání mezi Pittsburgh Pirates a Cincinnati Reds bylo napjaté už od začátku. Piráti na hřišti dominovali a s hráči Cincinnati cloumaly emoce. V sedmé směně dostaly oba týmy napomenutí poté, co Keone Kela z Pittsburghu málem trefil míčem do hlavy soupeře Dereka Dietricha. Po něm přicházející Joey Votto za to Kelovi pořádně vynadal.

V osmě směně byl vyloučen manažer Cincinnati Reds David Bell za hádky s rozhodčím a vše pak vyvrcholilo o směnu později hromadnou rvačkou. Jared Hughes ze Cincinnati při svém nadhozu trefil Starlinga Marteho a byl vyloučen. Nahradil ho Amir Garret, kterému ale ruply nervy a z místa pro nadhoz se rozběhl k lavičce soupeře.

The Reds' and Pirates' benches have cleared. pic.twitter.com/za8hYc0zuX — FOX Sports Ohio (@FOXSportsOH) July 31, 2019

Tam začal rozdávat rány a hráči ho brzy strhli na zem. To už se do bitky zapojili i Garrettovi spoluhráči a rozhodčí měli co dělat, aby od sebe baseballisty oddělili. Vyloučeno bylo několik hříšníků a po zklidnění se utkání dohrálo. Piráti v něm zvítězili 11:4 a přerušili tak šňůru porážek.

„Nemůžu přesně říct, co se stalo. Byl jsem naštvaný, nešlo o baseball, ale o ochranu mých spoluhráčů. Nejsem vůbec nadšený, že děti viděly při baseballu násilí. Baseball má být zábava. Přijmu jakýkoliv trest. Omlouvám se,“ prohlásil Garrett na webu BBC. „To, co se stalo nebylo dobré pro baseball, pro fanoušky, pro nikoho,“ dodal Trevor Williams z Pittsburgh Pirates.