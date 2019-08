Beachvolejbalisté Perušič a Schweiner vyhráli na ME skupinu

Beachvolejbalisté Ondřej Perušič s Davidem Schweinerem vyhráli na mistrovství Evropy v Moskvě všechny tři zápasy v základní skupině a z prvního místa postoupili přímo do osmifinále. Desátý nasazený pár i v závěrečném utkání rozhodl o výhře až ve třetím setu, Poláky Piotra Kantora s Bartoszem Losiakem v něm porazil 16:14.

Do vyřazovací části šampionátu prošly rovněž Martina Bonnerová s Martinou Maixnerovou. Českým hráčkám stačilo ve skupině C jedno vítězství, díky němuž obsadily třetí místo a play off začnou v prvním kole. Na závěr skupiny podlehly domácí dvojici Maria Bočarovová, Maria Voroninová 1:2 na sety.

Úřadující mistryně republiky Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková oba dosavadní zápasy v ruské metropoli prohrály a v posledním utkání ve skupině budou muset dnes odpoledne zdolat domácí dvojici Darja Rudychová, Ksenija Dabižová. Nejlepší český pár Barbora Hermannová, Markéta Nausch Sluková na ME nestartuje kvůli oteklému kolenu Slukové.