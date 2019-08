Sluková s Hermannovou po další pauze začaly v Moskvě vítězně

Plážové volejbalistky Markéta Nausch Sluková s Barborou Hermannovou zahájily po zdravotní pauze vítězně další turnaj Světového okruhu, na němž usilují i o body do olympijského žebříčku. V Moskvě, kde minulý týden vynechaly mistrovství Evropy, porazily Němky Karlu Borgerovou, Julii Sudeovou 21:17 a 21:11. České hráčky tak mají jistou účast v play off, odpoledne budou usilovat o přímý postup do osmifinále.