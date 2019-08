Basketbalisté museli v Soulu hned po příletu nakráčet do továrny

„Po náročném letu se snažíme držet kluky uměle na nohou, co to půjde, aby šli spát co nejpozději," líčí manažer Michal Šob. Proto byl nachystán hodně pestrý program. Jen se hráči převlékli z cestovních obleků do pohodlnějšího, sportovního oblečení a jeli společně navštívit Hyundai Factory.

„Brali jsme to jako atraktivní možnost navštívit jednu z největších továren světa, kde za den vyrobí 5800 aut," dodává Šob. Marketingová aktivita je ale podle manažera dobrá v tom, že hráče donutí nejít hned spát. „Protože pustit je po příletu na pokoje, to by byla naše konečná a protáhlo by se vyrovnávání se sedmihodinovým časovým rozdílem, které potřebujeme spíš urychlit," vysvětluje Šob.

Čeští basketbalisté (zleva) Tomáš Vyoral, Lukáš Palyza, Jaromír Bohačík a Vojtěch Hruban během návštěvy známé automobilky před mistrovstvím světa.

Václav Mudra/ČBF

Z fotografií je patrné, že hráče nakonec exkurze v korejské automobilce zaujala, s chutí se posadili za volant osobních i nákladních aut, vyzkoušeli si nanečisto řídit i sportovní prototypy a největší nadšení vzbudil závod na simulátoru, jehož výsledek ale zůstal uvnitř národního týmu tajemstvím.

Dvě podobné společné aktivity má česká reprezentace před sebou také v Šanghaji, kam se přesune příští týden a odehraje tam všechna tři utkání základní skupiny MS, už 1. září s USA, pak 3. září s Japonskem a 5. 9. proti Turecku. „Absolvujeme tam návštěvu sídla Home Creditu, který je oficiálním partnerem reprezentace, a poslední srpnový den půjdeme na otevírání Českého domu, na to se všichni těšíme, je to tak trochu po vzoru olympiád.

Češi basketbalisté ve hře o MS Tomáš Satoranský 27/201 rozehrávač Chicago/NBA Vít Krejčí 19/199 rozehrávač Zaragoza/Šp. Jakub Šiřina 31/186 rozehrávač Opava Tomáš Vyoral 27/190 rozehrávač Pardubice Jaromír Bohačík 27/197 křídlo Nymburk Blake Schilb 35/201 křídlo Remeš/Fr. Vojtěch Hruban 29/202 křídlo Nymburk Pavel Pumprla 33/198 křídlo Nymburk Lukáš Palyza 29/202 křídlo Olomoucko Patrik Auda 29/206 pivot Boulazac/Fr. Ondřej Balvín 26/217 pivot Bilbao/Šp. Martin Kříž 26/200 pivot Nymburk Martin Peterka 24/205 pivot Nymburk Šimon Puršl 22/204 pivot Svitavy Pozn.: Za jménem hráče je uveden jeho věk/výška

„Další marketingové akce, kterým se na tak velké akci, jako je MS, nevyhnete, přijdou vždycky v nezápasové dny. Snažili jsme se všechno vyfiltrovat dopředu a mít program jasně daný. Dopředu jsme na to i vytipovali hráče. Prioritou ale samozřejmě zůstává sport," přibližuje Šob.

Dva jsou navíc

Ze stávajícího kádru české reprezentace se ještě dva basketbalisté nevejdou na dvanáctičlennou soupisku pro MS. Přesto mohou pak zůstat s národním týmem v Číně. „Generálku v podobě korejského turnaje absolvuje všech 14 hráčů, budeme tam ještě trochu rotovat se sestavou. Až 28. srpna pak rozhodneme o konečné podobě soupisky, která už se nedá měnit," vysvětluje asistent trenéra Petr Czudek.

„Dvěma zbylým hráčům, to jsme si interně řekli a všichni to odsouhlasili, umožníme zůstat, byť do hry ani tréninku již během šampionátu zasáhnout nesmějí. Budou tak trochu v roli výletníků, ale nasají atmosféru světového turnaje a je to určitě lepší varianta, než bychom z Koreje posílali dva smutné kluky domů. Takhle dostanou náplast, i když kluby je mají právo povolat zpátky, ale snad to bez nich ještě pár dnů vydrží," naznačuje Czudek.