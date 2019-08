Perušič a Schweiner nebudou hrát na MČR v plážovém volejbalu

Do Brna se po deseti letech vrátí český šampionát v plážovém volejbalu. Hrát se bude od pátku do neděle na Sokolském koupališti na Brněnské přehradě. Kromě nejlepšího mužského páru Ondřej Perušič, David Schweiner se představí kompletní česká špička mužů i žen.

Dnes pořadatelům z Beach klubu Brno definitivně potvrdily účast české jedničky Barbora Hermannová a Markéta Nausch Sluková, které kvůli zdravotním problémům Slukové vynechaly světový i evropský šampionát. Turnaj v Brně pro ně bude po nevydařeném Světovém okruhu v Ostravě, kde skončily na 25. místě, druhým letošním vystoupením na českém území.

Titul z loňska ze Slavkova obhajují Michala Kvapilová a Michaela Kubíčková. "Tyto dva páry jsou největšími favoritkami a bylo by překvapením, kdyby nehrály finále," řekl předseda spolupořádajícího Sokola Brno I. Milan Džavoronok na dnešní tiskové konferenci.

Velká bitva v mužské kategorii?

V mužském pavouku chybějí Schweiner a obhájce titulu Perušič, který loni triumfoval s Janem Vodičkou. "Za týden se v Římě hraje finále Světové série a náš pár už se v Itálii na tento vrchol sezony připravuje," vysvětlil Džavoronok. Nasazenými jedničkami tak budou Jan Dumek s Václavem Berčíkem. "Mezi muži se očekávají mnohem vyrovnanější boje," podotkl Džavoronok.

V obou kategoriích se představí po 16 párech. Nejprve budou rozděleny do čtyř skupin, v nichž se střetnou každý s každým. Vítězové postoupí přímo do čtvrtfinále, druhé a třetí týmy sehrají předkolo play off. Poslední pár končí.

Turnaj začne v pátek zápasy ve skupinách, od soboty jsou na programu vyřazovací boje. Finále žen začne v neděli v 15:30, finále mužů v 17:20.