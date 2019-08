Volejbalisté do 19 let podlehli v osmifinále MS Bělorusku

Čeští volejbalisté do 19 let prohráli na mistrovství světa v Tunisku v osmifinále a v dalším průběhu šampionátu budou bojovat o deváté místo. Výběr trenéra Jindřicha Licka podlehl v úvodním kole play off Bělorusku 0:3 po setech 23:25, 20:25, 20:25.