Věřím, že zase budeme útočit na medaile, doufá karvinský házenkář Brůna

Do Karviné před sezónou přišli Bělorus Jurij Gromyko, Polák Artur Urbanski a Češi Václav Franc s Ondřejem Skalickým. Potřeboval tým vicemistrů posílit?

Většina klubů posiluje o zahraniční hráče, ať jde o Duklu, Plzeň, Zubří, nebo i Kopřivnici. Nechtěli jsme zůstat pozadu a čekat. Posílení je adekvátní, pevně věřím, že znovu budeme hrát o medaile. Mladého Artura ale mezi posily nepočítám, toho jsme si vyhlédli do budoucna a chceme, aby byl za tři roky hotový hráč. Má granát v ruce, takže věřím, že až ho naučíme chodit po hřišti, mohlo by z něj něco být.

Zbylí tři zvýší kvalitu Karviné už nyní?

Venca Franc (z Lovosic) je pro mnohé možná trochu zapomenutý hráč a my bychom mu tady rádi zrychlili nohy. Ve dvojici se Solákem nebo Nantlem v obraně by mohl být platný. Věříme mu, je to pracovitý kluk. Ondra Skalický (z Nového Veselí) by měl zase šlapat na paty Honzovi Zbránkovi, aby neusnul na vavřínech a mohl si v lehčích zápasech odpočinout. No a Jurij Gromyko (Górnik Zabrze) je velice zkušený pivot, který nám pomůže vyztužit útok. Na tomto důležitém postu podobné hráče potřebujeme. Je to tank.

Více posil nebylo potřeba?

Více hráčů je zásah do konsolidované sestavy a já v kariéře už zažil letní příchody šesti sedmi nových hráčů. V německém Stralsundu nás přišlo do přípravy nových dokonce dvanáct. Chtěli postoupit do Bundesligy, ale povedlo se nám to až za tři roky. Sehrání prostě trvá, nemůžete to chtít hned, proto si vždy vybíráme dva tři hráče.

Zájem je ale i o hráče Karviné. Do Hranic odešel Tomáš Mlotek, do německého Dessau-Rosslauer Slavomír Mlotek. Jiří Užek bude hrát 2. ligu v MHK Karviná. Snažíte se jako lídr kabiny působit na hráče, aby nedocházeli?

Určitě nikomu zahraniční angažmá nerozmlouváme, byli bychom sami proti sobě. Když jsme začínali, jasně jsme deklarovali, že každý by tu šanci jít ven a něco si v zahraničí vydělat, měl mít. Pokud přijde dobrá nabídka, nebudeme nikomu bránit, a pokud bychom o takového hráče přece jen dál stáli, je třeba mu nabídku finančně dorovnat. Já to klukům už říkal a oni sami vědí, že tu šanci mají. Většina je navíc u nás spokojená.

Znovu budete hrát evropský pohár. V sobotu 5. a v neděli 6. října zahájíte Challenge Cup dvěma zápasy proti izraelskému Holonu? Jaké budete mít ambice?

Určitě vyšší než minulou sezónu v poháru EHF. Ale byly to obrovské zkušenosti. Maďarský Balatonfüred byl opravdu silný soupeř, Makedonce (Prolet Skopje) jsme zase doma zaskočili, protože si sem přijeli pro postup a byli překvapení naší kvalitou i atmosférou. Nečekali to. Byly to jistě zajímavé zážitky pro mladé hráče, které by se do budoucna měly zúročit. Každý pohárový start je užitečný, přece jen to není česká liga, kde můžete na soupeře, na rozhodčí občas houknout. V těchto zápasech si s nimi moc nepokecáte. (smích)